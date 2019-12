Interzicerea cumulului pensie-salariu: Excepțiile propuse de ministrul Muncii - cei cu pensii mici, aleșii și judecătorii CCR

„Am propus ca cei a căror pensie nu depășește salariul minim brut pe țară să poată realiza acest cumul, astfel încât să nu afectăm categorii care au un nivel de venit redus. Am stabilit faptul că aceste prevederi nu vor fi aplicate astfel încât să fie afectat un drept, cum este dreptul de a fi ales, așa cum spun și hotărâri ale CCR. Cu alte cuvinte am ținut cont de hotărârile Curții și am explicat că ele nu se pot aplica aleșilor din plan centra și local, respectiv judecătorilor CCR”, a mai spus ministrul Muncii.









Ministrul Muncii Violeta Alexandru a anunțat în urmă cu o săptămână că lucrează la un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul la stat, ea precizând că în foarte scurt timp va prezenta în guvern o „propunere coerentă în acest sens”.





„Am propus Cabinetului să analizăm oportunitatea prevederilor legate de interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public, în sensul în care am propus un mecanism pentru stabilirea modului în care, în mod obiectiv, o persoană să poată alege între pensie și salariu în condițiile în care salariul este din sistemul public”, a declarat Violeta Alexandru.Ea a precizat că opțiunea ar urma să se facă în 15 zile, fiind la latitudinea persoanei să opteze între pensie și salariu.De asemenea, a prezentat excepțiile acestei interziceri.