Importanța pauzei de prânz în ecuația unei vieți sănătoase

În capacitatea sa de coordonator al programului FOOD (Fighting Obesity Through Offer and Demand), Edenred a realizat primul barometru din România pe tema alimentației în timpul programului de muncă. De aici reiese faptul că angajatul român crede că poate susține în mod consecvent un stil sănătos de viață cu sprjinul companiei angajatoare. 50.14% dintre angajați consideră că angajatorul îi poate sprijini în demersul lor pentru o nutriție echilibrată prin oferirea accesului la o rețea de restaurante care să le ofere alternative sănătoase. Este una dintre nevoile percepute de compania de servicii preplătite Edenred, creatorul primului beneficiu flexibil de alimentație - Ticket Restaurant, fiind unul dintre motivele pentru care a lansat programul FOOD în România.Astfel, preocuparea pentru educația alimentară a angajaților a dus la crearea unei rețele care cuprinde 100 de restaurante certificate FOOD pe teritoriul României, care oferă angajaților accesul la mese sănătoase, pregătite conform recomandărilor programului. Mai mult, workshop-urile FOOD@Work, susținute de medici nutriționiști în cadrul companiilor, dedicate promovării unei alimentații sănătoase în rândul angajaților, contribuie la conștientizarea importanței nutriției în ecuația unei vieți sănătoase, așa cum reiese din numeroase cercetări științifice.Lansarea primului Barometru FOOD în România a scos la iveală câteva statistici reprezentative pentru stilul de viață al angajatului român. Doar 12% dintre aceștia iau masa în afara biroului, în cadrul unei pauze între colegi sau prieteni. De-a lungul timpului, numeroase studii de specialitate au demonstrat că atât productivitatea, cât și sănătatea angajaților au de suferit din cauza unui program care nu permite nicio pauză."Chiar dacă organismul nostru este foarte adaptabil, un program de mese regulat este esențial. Studii recente arată că organismul nostru funcționează «după program» și că fiecare organ are un «ceas biologic» care dă ora exactă, inclusiv pentru aportul de hrană. Ca atare, abaterile de la programul de mese pot duce la diverse probleme, cele mai frecvent întâlnite fiind ingestia excesivă și nediscriminatorie la mesele următoare, tendința de a apela la gustări nesănătoase sau chiar probleme ponderale aparent opuse, supraponderalitate sau deficit ponderal", spune Corina Zugravu, medic primar în Nutriţie şi Igiena Alimentaţiei și membru al echipei de cercetători a Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Mai mult de atât, asigurarea nutrienților esențiali este dificilă de realizat daca sărim peste o masă atât de importantă. Lipsa unui ritual zilnic creează mediul oportun pentru un stil de viață haotic, care “100% duce la boală", spune Corina Zugravu.În cadrul barometrului FOOD realizat de Edenred în rândul restaurantelor din România reiese că în ultimul an clientul român a început să ceară porții mai mici și se poate observa o creștere a interesului acestuia față de ingredientele folosite și preparate echilibrate din punct de vedere nutritiv."Este important să mâncăm regulat, să avem mese bazate pe produse de origine vegetală cât mai aproape de starea lor naturală, să facem cât mai multă mișcare - chiar dacă nu facem sport în mod organizat - să renunțăm la fumat (inclusiv la variante gen vaping), să consumăm cantițăti minime de alcool, să dormim suficient și să ne permitem chiar în fiecare zi o perioadă în care să fim relaxați", spune Corina Zugravu, autoarea a numeroase studii în domeniu.În 2018, România a aderat la programul european FOOD, coordonat de Edenred, cu obiectivul de a educa opinia publică și de a ameliora factorii de risc pe care o alimentație dezechilibrată îi aduce în rândul populației active. FOOD promovează obiceiuri alimentare sănătoase în timpul programului de lucru, fiind un liant al interacțiunii dintre cerere – angajați și ofertă - restaurante și cantine. Lansat în 2009 ca un proiect pilot în șase țări, FOOD a devenit un program pe termen lung datorită rezultatelor bune obținute. Astăzi programul este activ în Austria, Belgia, Cehia, Franța, Italia, Portugalia, Slovacia, Spania, Suedia și România.Programul funcționează pe baza unui set de recomandări destinate angajaților, restaurantelor și cantinelor. Sunt orientări practice care îndeamnă la alegeri sănătoase alimentare, vizând în primul rând consolidarea culturii prevenției. Sugestii precum "Redu consumul de pâine. Alege-o pe cea integrală!", "Mănâncă cel puțin 5 porții de fructe și legume pe zi" sau "Alocă timp pentru masa de prânz. Preferă sa prânzești în afara biroului!" pavează drumul către o nouă abordarea asupra alimentației în rândul populației active.