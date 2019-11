Marcel Vela: Nu a existat vreo amenințare la adresa instituțiilor statului la protestele din 10 august

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, la B1 TV, că nu a existat vreo ameninţare la adresa instituţiilor statului la protestele din 10 august 2018, potrivit Agerpres.„Nu”, a fost răspunsul ministrului Vela, când a fost întrebat de jurnalişti dacă a existat vreo ameninţare „rezonabilă, cât de mică” la adresa instituţiilor statului din partea demonstranţilor. Ministrul a spus că desecretizarea raportului privind evenimentele din 10 august facilitează ancheta penală şi facilitează accesul publicului la datele din raport.„Există o chestiune de anchetă penală în derulare, ancheta penală de la DIICOT poate folosi raportul, dar nu îl poate face public în rechizitoriu, iar în cadrul procesului, la tribunal, dacă ar fi fost secretizat, dumneavoastră, jurnaliştii, şi toţi românii, victimele din 10 august nu ar fi putut cunoaşte detaliile acestui raport. Deci, desecretizarea în sine, ca proces, ca procedeu, facilitează ancheta penală, dar în mod esenţial facilitează accesul publicului la datele din acest raport”; a mai spus ministrul Marcel Vela.Ministrul de Interne subliniază că a făcut ceea ce trebuiau să facă şi Carmen Dan şi Mihai Fifor. „Eu am promis că voi desecretiza acest raport. În programul de guvernare există ca măsură desecretizarea, domnul premier Ludovic Orban a promis desecretizarea şi eu nu am făcut nimic special, doar am depus toate eforturile ca să primesc aceste avize (...). Am dat un ordin, am făcut o comisie, comisia a analizat, am solicitat instituţiilor în cauză avizul pentru desecretizare, ultimul aviz l-am primit în această dimineaţă, la ora 8,30. După ora 9,00 a fost desecretizat, l-am trimis la DIICOT, la ora 11,00 am anunţat românii că raportul este desecretizat. Am făcut ceea ce trebuia să facă şi domnul Fifor, şi doamna Carmen Dan. Deci, eu am reuşit şi dânşii nu, dintr-un motiv foarte simplu, cred. Dânşii sunt acum în Opoziţie şi Parlamentul României a învestit un nou guvern, cu miniştri capabili, cu un premier care se ţine de cuvânt”, a afirmat ministrul Marcel Vela.Acesta a explicat că nu poate da detalii din raport, dar că vor fi multe surprize. „Să aşteptăm publicarea lui de DIICOT şi în procesul penal veţi avea acces la toate detaliile, dar ce pot să vă spun eu este că veţi avea multe surprize”, a spus Vela. Despre anchetele administrative de la minister pe acest subiect, Marcel Vela spune că va face o anchetă după turul doi al alegerilor prezidenţiale.„Anchetele administrative în cadrul ministerului, dacă în şase luni nu au primit o rezoluţie, ele se prescriu. Voi face o analiză imediat după turul doi al alegerilor prezidenţiale cu privire la anchetele administrative, cine le-a blocat sau cine nu le-a demarat sau cine nu a luat măsuri când a constatat că au fost fapte reprobabile, fapte incorecte, să nu spun chiar penale, ale unor angajaţi ai MAI”, a mai declarat ministrul de Interne, Marcel Vela.