VIDEO Bogdan Gheorghiu, ministrul desemnat al Culturii, audiat în Parlament: ”Vrem debirocratizare și reducerea numărului de demnitari”/ A primit aviz pozitiv UPDATE

Printre măsurile pe care le are în vedere este reducerea numărului de demnitari de la Cultură și restructurarea direcțiilor județene de cultură astfel încât acestea să funcționeze mai bine și să poată atrage mai multe fonduri europene.Bogdan Gheorghiu le-a mai spus parlamentarilor că vrea să actualizeze legea drepturilor de autor și să o coreleze cu legile europene, să modifice statutul Institutului Cultural Român, să revizuiască statutul muzeelor academice și să le recunoască ca instituții muzeale.În privința patrimoniului cultural, Gheorghiu a declarat că acesta va fi una din prioritățile lui."Patrimoniul cultural are o valoare pe care n-o putem înlocui şi pe care trebuie s-o tratăm ca pe un capitol care revine de drept generaţiilor următoare. Conservarea patrimoniului istoric este nu numai o formă de conectare între generaţiile care se succed în societate, ci şi o resursă esenţială pentru dezvoltare. Partidul Naţional Liberal înţelege protejarea şi promovarea patrimoniului ca pe o formă de dezvoltare socială şi economică. Generaţiile actuale sunt la rândul lor creatoare de cultură şi, implicit, de patrimoniu pentru viitor", a declarat Gheorghiu, la audierea în comisiile de specialitate din Parlament.El a accentuat că PNL "consideră că patrimoniul cultural şi cultura contemporană trebuie înţelese în perspectivă unitară, în care cele două mari cadre ale culturii se potenţează reciproc"."Acesta este sensul în care ne propunem să oferim politici publice şi o revizuire adecvată a legislaţiei din domeniu. Prin mecanisme moderne de finanţare şi politici publice pozitive, protejarea patrimoniului va fi făcută, odată cu punerea sa în valoare, cu integrarea acestuia în activitatea societăţii, astfel încât acesta să nu reprezinte o obligaţie, ci o oportunitate pentru deţinător"", a spus Bogdan Gheorghiu.La audieri a participat şi deputatul Raluca Turcan, propusă pentru funcţia de vicepremier în Guvernul Orban.Înainte de vot, ministrul desemnat a primit 27 de întrebări din partea parlamentarilor.Întrebat de parlamentari ce va face pentru ca proiectul Timisoara Capitala a Culturii să iasă bine, Bogdan Gheorgiu a le-a spus parlamentarilor că există deja proiectul de lege pt oug 42/201 și a fost trimis la promulgare în 21 octombrie la președinție, iar Ministerul Culturii va acorda fondurile necesare către Consiliul Județean.