Dăncilă: Puterea de a nominaliza un comisar aparține premierului interimar. Comisia Europeană să țină cont

„Am făcut două nominalizări, Rovana Plumb și Dan Nica. A fost respinsă Rovana Plumb de către Comisia Juridică a PE, a rămas cealaltă nominalizare. Dacă nu va fi un guvern investit, vom discuta cu Comisia Europeană. Noi sperăm să țină cont de nominalizarea pe care am făcut-o, pentru că între un premier interimar și un premier desemnat, puterea de a nominaliza un comisar aparține unui premier interimar”, a declarat Viorica Dăncilă, la Săcele, în județul Brașov.Liderul PSD a susținut că nu e corect ca României să i se impună nominalizarea unei femei pentru funcția de comisar european, deoarece nici celelalte state membre ale UE nu au avut această condiție impusă.„Eu am susținut întotdeauna femeile, dar aș vrea să fie o abordare echidistantă și cu celelalte state membre. Am subliniat mereu că România trebuie să fie tratată în mod egal cu celelalte state membre. Dacă nu a cerut altor state membre o femeie, eu cred că nici României nu trebuie să îi fie aplicată o altă măsură. Asta nu înseamnă că nu avem femei competente care pot face față acestei funcții la nivel european”, a subliniat Dăncilă.Președintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că îi va spune Ursulei von der Leyen că nu acceptă ca Guvernul Dăncilă, fiind demis, să facă propunerea de comisar european și aceasta să fie acceptată. Șeful statului a adăugat că îi va propune președintelui CE să aștepte până la învestirea noului guvern.Procedurile desemnării comisarilor europeni de către România, Ungaria şi Franţa sunt încă deschise, a transmis Ursula von der Leyen, preşedintele-ales al Comisiei Europene.Surse europene au precizat pentru MEDIAFAX, că reprezentanții Comisiei Europene vor continua contactele cu autoritățile române, la fel cum vor continua și cele cu Ungaria și Franța privind nominalizarea pentru funcția de comisar european, având în vedere toate echilibrele care trebuie realizate, precum competențele necesare, aspectele ce țin de integritate și inclusiv paritatea femei și bărbați în noua Comisie.Președintele Klaus Iohannis a declarat, într-o discuție informală cu jurnaliștii, că se va implica la nivelul UE pentru a nu fi acceptat un comisar european propus de un Guvern demis, respectiv europarlamentarul PSD Dan Nica.