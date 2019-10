Mircea Geoană a preluat oficial funcția de secretar general adjunct al NATO

Fostul ministru de Externe Mircea Geoană a preluat oficial funcția de secretar adjunct al NATO, potrivit unei postări pe Twitter a secretarului general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg.

”Un călduros bun venit noului meu secretar general adjunct, Mircea Geoană! Aștept cu nerăbdare să lucrez cu tine pentru a întări puterea NATO. Vei construi pe puternica moștenire a lui Rose Gottemoeller”, a scris Jens Stoltenber.

A warm welcome to my new Deputy Secretary General, @Mircea_Geoana! I look forward to working with you to further strengthen #NATO. You will build on Rose @Gottemoeller's strong legacy as a champion of our transatlantic Alliance – we will all miss her. pic.twitter.com/fcA3SdUtQ2