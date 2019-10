Liderul Tineretului PSD explică de ce a votat moțiunea: Resursele acestei guvernări și acestui stil de management politic s-au epuizat

Liderul organizației de tineret a PSD, Gabriel Petrea, unul din cei câțiva parlamentari PSD care au votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernul Dăncilă, spune că resursele guvernării și ale acestui tip de management politic s-au epuizat. El afirmă că a observat "zero interes pentru reconstruirea PSD, pentru îmbrățișarea unui mesaj modern, european de stânga și pentru formarea unei echipe capabile să vină cu un program realist care să câștige votul românilor". "Comportamentul liderilor noștri, educația lor, lipsa de interes față de ce vor tinerii pun sub semnul întrebării viitorul PSD", mai spune el.

Într-un mesaj postat vineri pe Facebook, Gabriel Petrea își explică votul la moțiune.

"Am 15 ani în PSD, în care am pornit de la simplu membru și am ajuns lider TSD, parlamentar și ministru. Am cunoscut acest partid atât în momentele sale de mare succes (alegerile din 2012 și 2016, măsurile care au pus capăt austerității din 2010), cât și în cele de mare frământare (pierderea alegerilor din 2009, arestarea liderului și eșecul de la europarlamentare din acest an). Am atâția colegi pe care îi respect și prețuiesc. În ianuarie 2018, am trimis o scrisoare colegilor mei arătând că partidul are nevoie de reinventare și mi-am asumat consecințele poziției mele ieșind din Guvern. În acest an, am vorbit din nou despre schimbare candidând împotriva Secretarului General”, a scris Gabriel Petrea, pe Facebook.





Deputatul PSD afirmă că din discuțiile pe care le-a avut cu tinerii nu a auzit ceva care să îi dea speranță pentru PSD că poate fi un partid reformat, iar opinia sa, precum și a unor colegi din partid, a fost ignorată.

Gabriel Petrea acuză "comportamentul liderilor, educația lor, lipsa de interes față de ce vor tinerii pun sub semnul întrebării viitorul PSD": "Comportamentul liderilor noștri, educația lor, lipsa de interes față de ce vor tinerii pun sub semnul întrebării viitorul PSD. Văd zero interes pentru reconstrucția partidului, pentru îmbrățișarea unui mesaj modern, european de stânga, pentru formarea unei echipe capabile să vină cu un program realist care să câștige votul și încrederea românilor în alegerile de anul viitor. Opiniile mele și ale colegilor mei au fost ignorate, iar falimentul acestei strategii politice s-a văzut astăzi la moțiunea de cenzură”.





Parlamentarul a mai afirmat că resursele guvernării și ale acestui tip de management politic s-au epuizat.





"Am făcut acest pas cu amărăciune, dar cu responsabilitate. Resursele acestei guvernări și acestui stil de management politic s-au epuizat. Rămân un om de stânga și cred în continuare în reconstrucția unui proiect politic care să vorbească despre competență, meritocrație, orientare euroatlantică și interes pentru ce reprezintă tinerii pentru această țară. Nu voi susține niciodată măsuri care să lezeze interesele electoratului de stânga”, a subliniat social-democratul.





El adaugă că este un moment zero pentru stânga românească și îi invită pe cei din PSD să se gândească la o schimbare majoră de direcție politică.

Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că va cere în Comitetul Executiv al PSD un vot pentru excluderea din partid a "trădătorilor” care au votat moțiunea de cenzură și care au negociat cu liderul Pro România, Victor Ponta. Liderul PSD a susținut că au existat cinci voturi ale social-democraților.





Ședința CEx va avea loc vineri, de la ora 18.00.





Moțiunea de cenzură prin care a fost retrasă încrederea în Guvernul Dăncilă a fost adoptată joi, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, cu 238 de voturi „pentru”.