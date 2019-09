Dăncilă, despre votul Luminiței Odobescu pentru Kovesi: E secret. Nu pot să vă spun cum a votat / Un nou atac la adresa lui Iohannis

Viorica Dăncilă păstrează tăcerea legat de votul pe care Luminiţa Odobescu, ambasadorul României la UE, l-a dat joi în COREPER la numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european, premierul invocând că votul este secret. Dăncilă l-a atacat din nou pe Klaus Iohannis, pe care l-a acuzat că a încălcat Constituția după ce i-a transmis Luminiței Odobescu că el, în calitate de președinte, este pentru numirea fostei șefe a DNA la șefia Parchetului european.





Ambasadorii statelor membre UE au votat, joi, pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror-șef european, decizia fiind luată cu 17 voturi din 22, în condițiile în care premierul Viorica Dăncilă anunțase că Guvernul României a dat mandat reprezentantei țării noastre în COREPER, Luminița Odobescu, să voteze împotriva fostei șefe DNA. Surse politice au precizat pentru Mediafax că ambasadorul României la Uniunea Europeană, Luminița Odobescu, a votat pentru candidatul Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European.





După ce joi Viorica Dăncilă a susținut că a avut un program încărcat și că nu ar fi reușit să afle cum a votat, de fapt, Odobescu, vineri premierul a afirmat că votul este secret și că nu poate spune.





"Nu pot să vă spun cum a votat. Eu am spus punctul de vedere al Guvernului. După cum știți, votul este secret și nu putem ști cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului. Domnul președinte, ca de obicei, are propriul punct de vedere. Domnul președinte încalcă Constituția. Nu pot să-i cer să nu se amestece în astfel de situație, face ceea ce știe dânsul cel mai bine, adică nu ține cont de nimeni decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva legii fundamentale", a declarat, vineri, la Reșița, Viorica Dăncilă, întrebată despre votul Luminiței Odobescu.





Întrebat dacă i-a cerut Luminiței Odobescu să voteze pentru numirea fostei șefe a DNA în funcția de procuror-șef european, Iohannis a evitat să răspundă: "Alte întrebări ar mai fi?".





Informația potrivit căreia președintele Klaus Iohannis ar fi avut o discuție cu Luminița Odobescu înaintea votului a apărut pe surse încă de joi.