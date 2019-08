Consiliul Naţional al PLUS a votat cu amendamente protocolul de alianţă cu USR pentru alegeri. Cioloș: Să continuăm să punem așteptările electoratului mai presus de orgolii de partid

Acordul presupune, printre altele, criterii comune de integritate, transformarea Alianței 2020 USR PLUS într-o alianță politică și candidați comuni în alegeri.









Potrivit lui Dacian Cioloș, Consiliul Național al PLUS a finalizat procedura de vot pentru Protocolul de Alianță politică cu USR, iar textul a fost adoptat cu amendamente și va fi propus spre discuție partenerilor de alianță."PLUS și USR au obținut împreună o victorie importantă în 26 mai, tocmai pentru că au înțeles așteptările electoratului. Trebuie să continuăm să punem aceste așteptări mai presus de orgolii de partid. PLUS crede într-o relație politică solidă, bazată pe principii și pe conținut, în care să punem ceea ce avem fiecare mai bun împreună și să le dăm cetățenilor români cea mai serioasă ofertă politică a ultimilor 30 de ani", a scris Dacian Cioloș pe Facebook.La rândul lor, liderii USR din toată țara s-au reunit sâmbătă în ședința Comitetului Politic al Uniunii Salvați România. "Avem alianță electorală USR-PLUS pentru alegerile prezidențiale. Cu Dan Barna spre victorie la Cotroceni!", a scris pe Facebook deputatul USR Iulian Bulai, fără a exista vreun alt anunț din partea conducerii USR.Alianța anunța că echipele de negociere ale USR și PLUS au ajuns la un acord de principiu în ceea ce privește colaborarea celor două formațiuni în perspectiva următoarelor trei scrutine, acord de principiu care va fi supus validării conducerilor USR și PLUS. Reprezentanții celor două partide precizau atunci că o decizie în cadrul organelor statutare ale USR și PLUS va fi luată până în 3 august.