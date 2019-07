Soția bărbatului ucis în parcul din Făget a murit la spital / Femeia fusese grav rănită de atacator, care a lovit-o cu pumnii, cu picioarele și cu o bâtă

Atacatorul, Ionel Boldea, a fost prins miercuri noapte într-o mașină, în apropiere de locuința sa din satul Bichigi. El le-a spus polițiștilor că mergea spre casă să facă un duș. Întrebat unde a stat până atunci, a răspuns: ”într-un pom”.





El le-a mai declarat polițiștilor care l-au prins că totul s-a întâmplat din cauza unei ”icoane dintr-o cameră”, ”o icoană care efectiv m-a luat după ea”:”Icoana care m-a scos afară din casă la șase dimineața ... o icoană de argint m-a scos afară din casă, m-a făcut să fac unele lucruri, să am o forță inumană. Am dat cu piciorul, am spart capul unei femei”.