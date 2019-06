Dăncilă, despre ancheta în cazul fetiței luate cu mascații: Măsurile trebuie să fie foarte dure cu cei care au greșit

„Am ținut legătura atât cu ministrul de Interne, cât și cu ministrul Muncii, am încercat să mă informez despre ceea ce se întâmplă pentru că dincolo de măsurile pe care le vom lua, și vreau să subliniez de la început, măsurile trebuie să fie foarte dure cu cei care au greșit. Pentru că este inadmisibil să existe un asemenea comportament legat de un copil. Dincolo de măsurile pe care le vom lua, dincolo de ancheta pe care am cerut-o ministerelor, dincolo de modul în care fiecare a reacționat legat de acest caz, trebuie să nu uităm că este vorba de un copil. Un copil care a fost bruscat, un copil care a plecat dintr-o familie în care a stat opt ani de zile. Acolo a făcut primii pași, acolo a spus pentru prima dată ”mamă”, iar faptul că a fost luat într-un mod în care a zguduit, cred, foarte multe femei, foarte multe familii, este incalificabil”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.Ea a criticat faptul că „un procuror și-a permis să târască fetița, să bruscheze fetița într-o țară în care este stat european, într-o țară în care spunem că justiția trebuie să fie independentă, dar și drepturile omului trebuie respectate”, a adăugat Viorica Dăncilă.Premierul a adăugat că ministrul Muncii a luat legătura cu ambasada SUA pentru a putea consilia fetița. ”E foarte greu să îi ștergi amintirile legate de familia unde a stat. Trebuia vorbit cu Sorina, nu luată cu forța, târâtă pe jos, copilul a suferit o traumă și s-ar putea să-l marcheze. Am vorbit cu ministrul Muncii, a luat legătura cu ambasada SUA să putem să o consiliem și să vedem ce simte pentru că, pentru mine primează copilul.”, a conchis premierul.