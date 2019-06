VIDEO SUA au lansat atacuri cibernetice asupra sistemelor de apărare ale Iranului

Președintele american a precizat, sâmbătă, că va impune noi sancțiuni Iranului în încercarea de a bloca Teheranul să obțină arme nucleare, adăugând că o acțiune militară este încă posibilă, transmite Reuters.

I never called the strike against Iran “BACK,” as people are incorrectly reporting, I just stopped it from going forward at this time!