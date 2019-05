Viorica Dăncilă reafirmă angajamentul de a muta Ambasada la Ierusalim / Presa israeliană scrie, citând consilieri ai premierului, că Dăncilă a fost “șocată de anunțul trimisului palestinian”

“Cuvântul meu e cuvânt. Mențin ce am spus în trecut. Nu există nicio schimbare de politică”, a spus Dăncilă, citată de site-ul thetower.org Liviu Dragnea l-a chemat luni dimineață la cabinetul său de la Camera Deputaților pe ambasadorul Palestinei, Fouad Kokaly, care a „salutat” , după întâlnire, decizia șefului PSD potrivit căreia „guvernul României nu va muta ambasada de la Tel Aviv, la Ierusalim”.A doua zi, marți, Dragnea a susținut că declarațiile ambasadorului Palestinei nu reflectă ”sub nicio formă” discuțiile pe care le-au avut.Potrivit ziarului israelian citat, „premierul Dăncilă a respins afirmațiile lui Kokaly drept “fake news” și a negat că România și-a asumat oficial vreun angajament față de liderii palestinieni că nu va muta ambasada în capitala statului evreu”.Afirmațiile oficialului palestinian, a subliniat premierul, “nu reflectă în niciun fel ceea ce s-a spus în discuție. Am cerut trimisului special să-și retragă [remarcile] deoarece nu au legătură cu realitatea”, adaugă thetower.org.„Într-un mesaj transmis ministerului israelian de Externe, consilierii ei (ai premierului Dăncilă, n.r.) au precizat că Kokaly “ne-a înșelat grav. Am învățat o lecție de viață.” Ei au spus de asemenea că Dăncilă a fost “șocată de anunțul trimisului palestinian”, mai scrie thetower.org.Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a fost un subiect tensionat anul trecut între PSD și președintele Klaus Iohannis. Iniţial, anunţul a fost făcut de liderul PSD, Liviu Dragnea, care a spus într-o emisiune TV că Guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.