Alegeri Ucraina: De la Regele Ciocolatei la actorul de comedie. Cine ar putea fi adevăratul câștigător al scrutinului prezidențial- VIDEO

”Sunt 90% șanse ca Zelenski să fie un dezastru, dar voi vota pentru el oricum”, spune Alyona Sych, o asistentă în vârstă de 36 de ani, citată de The Guardian . “Știu că actualul președinte este un dezastru 100% (Petro Poroșenko), așa că optez pentru cele 10% șanse ca lucrurile să se schimbe”, mai comentează ea.Toate sondajele de opinie arată că showmanul Zelenski va câștiga detașat în fața președintelui în exercițiu, magnatul Poroșenko, supranumit ”regele ciocolatei”, unele indicând chiar o victorie cu 75%. Cu toate acestea, Politico scrie că adevăratul câștigător ar putea fi Vladimir Putin, la finalul unei campanii în care actorul Zelenski pare să fi fost confundat cu personajul pe care îl interpretează în serialul TV, în care un profesor se luptă cu sistemul și devine președinte, Putin însuși calficând totul drept o farsă.De fapt, notează Politico, lui Putin îi este indiferent cine va câștiga. De la anexarea Crimeii și susținerea separatiștilor din estul Ucrainei, obiectivul său a fost destabilizarea vecinului de la vest, transformarea lui într-un stat disfuncțional. Iar ultima campanie prezidențială indică faptul că planul său ar fi reușit.Contrar unor temeri exprimate de unele voci occidentale, Zelenski, vorbitor de limbă rusă, nu este omul Kremlinului. Ucraina nu va declara iubire Rusiei a doua zi după alegerea sa, nu va renunța la Crimeea sau la teritoriile din est revendicate de separatiști, nu va abandona orientarea pro-europeană, care este prevăzută în Constituție și are suportul majorității populației. Însă, nu este mai puțin adevărat că Zelenski nu este ceea ce mulți alegători cred că este. De fapt, dincolo de personajul tv, Zelenski este o necunoscută.În timpul campaniei, Zelenski a promis că va salva Ucraina de oligarhii corupți și va smulge economia de sub influența acestora, el însuși fiind produsul unui canal Tv controlat de Ihor Kolomoisky, unul dintre cei mai puternici oligarhi, a cărui avere se întinde de la active bancare la mass media. Kolomoisky trăiește în exil, în Israel, încă din 2016, de teama persecuțiilor la care ar fi supus la Kiev. Oligarhul îl susține, evident, pe Zelenski, fiind așteptat să se întoarcă în țară după victoria acestuia.Actorul a promis că va face exact ce face personajul interpretat de el în serialul ”Servant of the People”, modestul profesor ajuns președinte. Ceea ce este îngrijorător pentru unii este faptul că alegătorii sunt gata să lase guvernarea unei țări de peste 40 de milioane de oameni, confruntată cu îndelungi probleme economice, pe mâinile unui neofit de 41 de ani.În condițiile unei societăți vulnerabile, măcinată decenii de dificultăți economice și instabilitate politică, unele voci se tem chiar pentru viitorul democrației și asta în condițiile în care doar 2% dintre votanți spun că au observat efecte pozitive ale reformelor economice din ultimii ani. În schimb, instabilitatea politică și haosul au fost mereu pe placul oligarhilor, mulți dintre aceștia având legături puternice cu Rusia și neavând niciun interes ca lucrurile să fie îndreptate.Putin însuși a exploatat această realitate, propaganda Kremlinului care îi bombardează pe cetățeni zi de zi prin intermediul internetului fiind axată pe ideea unei țări corupte și disfuncționale.