Elena Udrea, despre sesizarea pe care instanța supremă vrea să o trimită Curții de Justiție a UE: Are legătură mă puțin cu mine decât cu dorința de a găsi ac de cojocul Curții Constituționale

"Nu vă lăsăți păcăliți! Sesizarea pe care ICCJ vrea să o trimită Curții Europene de Justiție, în dosarul Gala Bute, are legătură mai puțin cu mine decât cu dorința de a găsi ac de cojocul Curții Constituționale. Ținta, fără niciun dubiu, este dorința ICCJ de a nu respecta deciziile CCR!!! Atât a celei privind ilegala compunere a completelor de 5 de la instanța supremă dată în noiembrie anul trecut, cât și posibila decizie referitoare la altă ilegalitate în funcționarea Înaltei Curti, determinată de lipsa completelor specializate pentru fapte de corupție, sesizată Curții Constituționale de către Iordache zilele trecute”, spune fostul ministru, într-un mesaj postat pe Facebook.





Elena Udrea susține că instanța supremă s-ar folosi de dosarul Gala Bute pentru a transmite sesizarea CJUE sub pretextul că în cauză este vorba și de fraude cu fonduri europene.





"Este o minciună! Nu am fost condamnată pentru fapte referitoare la fondurile europene. Am fost ACHITATĂ ATÂT ÎN FOND CÂT ȘI ÎN APEL pentru această acuzație, altfel absurdă și în conținutul ei, dar și pentru că situația invocată de procurori se întâmplase oricum când eu nu mai eram ministru. Deci, oricât și-a dorit gașca de infractori Coldea, Kovesi și compania să fiu condamnată și pentru asta, nu s-a putut. Vă scutesc de alte amănunte, altceva e important acum. Pe logica invocată de judecătorii care au venit cu ideea sesizării CJUE, ar trebui să își dorească rejudecarea dosarului, că poate am fost achitată ilegal și uite cum ar avea ei ocazia să apere banii europeni, prin anularea deciziei de achitare! Deci, ICCJ vrea să trimită trei întrebări către CJUE, care pot fi rezumate la <<este adevărat că putem să nu respectăm deciziile CCR?>>", a mai spus Udrea.





Completul care judecă dosarul "Gala Bute", în care este acuzată Elena Udrea, a ridicat din oficiu posibilitatea de sesizare a CJUE, în legătură cu deciziile Curţii Constituţionale privind completurile de 5 judecători şi care afectează dosarele de fraude cu fonduri europene.

Instanţa supremă doreşte să întrebe CJUE dacă deciziile Curţii Constituţionale (care este un organ exterior puterii judecătoreşti) privind modalitatea de compunere a completurilor de judecată ar trebui aplicate atunci când sunt anulate decizii definitive în dosarele de fraude pe fonduri europene prin admiterea unor căi extraordinare de atac.





De asemenea, Instanţa supremă vrea să afle dacă aplicarea prioritară a dreptului Uniunii trebuie interpretată în sensul că permite instanţei naţionale să înlăture aplicarea unei decizii a Curţii Constituţionale, pronunţată într-o sesizare vizând un conflict constituţional.





Instanţa supremă urmează să ia pe 22 aprilie o decizie în acest caz, DNA şi avocaţii inculpaţilor având posibilitatea să depună în scris puncte de vedere.





În dosarul ''Gala Bute'', Elena Udrea a depus o contestaţie, prin care solicită anularea condamnării de 6 ani închisoare, avocaţii săi invocând decizia Curţii Constituţionale privind modalitatea nelegală de constituire a completurilor de cinci judecători de la Instanţa supremă.





Elena Udrea a fost trimisă în judecată de DNA pentru mai multe infracţiuni, printre care şi folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene.