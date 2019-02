Orașul din România care nu are contract de deratizare și dezinsecție de aproape șase ani

Timișoara nu are deratizare și dezinsecție din 2013, când vechiul contract a expirat, iar Primăria a scos la licitație acest serviciu. Acum, orașul are toate șansele să intre în primăvară tot fără dezinsecție și deratizare, pentru că licitația începută anul trecut de primărie a fost din nou contestată, scrie tion.ro.

Licitația pentru serviciul de deratizare, începută în prima parte a anului trecut de primărie, avea câștigător în toamnă, când primarul Nicolae Robu anunța că municipalitatea ar urma să semneze contractul pe patru ani cu firma Deraton, care a depus o ofertă de 10,8 milioane de lei cu tot cu TVA. Estimarea pentru licitație era însă de 46 milioane de lei, astfel că procedura a fost contestată chiar după ce edilul-șef i-a anunțat câștigătorul.

Oferta depusă de Deraton a blocat iarăși acest serviciu, după ce o altă firmă participantă a acuzat că oferta câștigătoare este mult prea mică. Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a decis că primăria trebuie să reia procedura, astfel că firma declarată câștigătoare inițial a fost eliminată. A fost preferată apoi oferta cea mai mică după cea a Deraton, dar și aceasta a fost contestată recent de cea de-a treia firmă înscrisă la licitație, care a oferit cel mai mare preț.

Practic, licitația a fost contestată acum de firma care a avut cel mai mare tarif.

"Am avut un câștigător la licitație, am fost obligați după o contestație să reluăm procedura. Am reanalizat toate ofertele, câștigătorul a trebuit eliminat. Am rămas cu doi, a fost luată oferta a doua drept câștigătoare, dar a treia firmă a depus contestație. Am fost informați că licitația a fost contestată, așteptăm dispozițiile date de CNSC”, au explicat, pentru tion.ro , oficialii Primăriei Timișoara.