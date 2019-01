Noul cod rutier în Italia: Român din Germania, amendat şi cu maşina sechestrată / “Mi-au stricat concediul, voi apela la avocat”

Doi români, unul stabilit în Italia şi altul în Germania, s-au ales cu o amendă de 498 de euro şi cu documentele maşinii ridicate, după ce au fost opriţi de un echipaj de carabinieri, cu câteva zile înainte de Revelion. Ei au povestit pentru HotNews.ro ce au păţit şi susţin că sunt victimele unui abuz din partea autorităţilor italiene. Sunt decişi să apeleze la un avocat pentru a-şi apăra poziţia.Dar iată cum ne-au descris faptele cei doi romani. Andrei Palaghiciuc, român stabilit de cinci ani în Germania, la Lindefels, a hotărât să petreacă Revelionul 2018/2019 în Peninsulă, la prieteni. A plecat spre Lombardia cu maşina înmatriculată regulamentar în Germania, împreună cu o familie de prieteni, în total patru adulţi şi un copil de doi ani.Vineri, pe 28 decembrie, au ajuns aproape de destinaţie: un sătuc de lângă Pavia. Aici au fost întâmpinaţi de prietenul lor, Răzvan Coldea, român stabilit în Italia.“Am ajuns vineri în data de 28.12.2018 la destinaţie, spune Andrei Palaghiciuc, pentru HotNews.ro. La ora 18:00 am plecat cu prietenul meu cu reședința în Italia la o cunoştinţă care se afla la 4 km distanţă. Am decis să conducă el până la următoarea oprire, eu fiind în partea dreaptă. După 3 km am fost opriți de Carabinieri, iar şoferul a primit 500 € amendă pe loc. Mie mi-a fost pus sechestru pe maşină, care e înmatriculată în Germania, şi mi-au confiscat talonul. Carabinierii mi-au spus că el nu avea voie sa conducă maşina mea, chiar dacă eram împreună”.Românii au plătit amenda pe loc şi au avut permisiunea să conducă maşina doar până acasă, documentele maşinii fiind puse sub sechestru. Ei au încercat să filmeze episodul, în timp ce protestau faţă de carabinieri, care nu au solicit, potrivit lor, niciun alt document al maşinii.“Nu ne-au lăsat să filmăm, au spus că alte documente nu-i interesează », ne-a declarat Andrei Palaghiciuc.HotNews.ro a intrat în posesia procesului verbal, pe care scrie: “Şoferul este rezident în Italia de peste 60 de zile şi conducea automobilul (…..) înmatriculat în Germania. Se retrage documentul de circulaţie (…) şi şoferului i se impune să întrerupă imediat circulaţia, să transporte şi să depoziteze imediat autovehiculul într-un loc care nu este public. De asemenea, şoferul este informat că, dacă în termen de 180 de zile nu înmatriculează autovehiculul în Italia sau nu obţine o foaie de plecare pentru a-l duce în afara graniţelor, se va aplica confiscarea administrativă potrivit art 213 din Codul Rutier”.Cei doi au plătit amenda şi au dus maşina într-o curte privată. Luni, pe 31 decembrie, au telefonat în Germania, la banca unde românul are leasing pentru maşină. De acolo, a primit sfatul să facă un recurs, pentru că “maşina, atât timp cât e în leasing, e a băncii şi nu se poate pune sechestru”. Cei doi s-au prezentat la unitatea de carabinieri.Povesteşte Andrei Palaghiciuc : « M-am dus cu documentele de leasing ale maşinii şi ne-au dat talonul înapoi, dar banii nu i-am recuperat”.Prietenul din Italia, Răzvan Coldea, este convins că i s-a făcut o nedreptate. “Eu ştiam de legea asta nouă, însă eram în maşină cu proprietarul. Nu ştia străzile, erau doar câţiva kilometri, nici nu mi-am închipuit că aş putea avea probleme. Eu locuiesc de 10 ani în Peninsulă, am avut mereu maşina înmatriculată pe Italia, suntem persoane corecte. Nu e vorba că sunt luaţi în vizor românii; pe noi ne-au oprit cu maşină înmatriculată în Germania. Însă, oricum, nu cred că e normal să iei o amendă de 500 de euro şi maşina sechestrată, doar că ajuţi un prieten aflat în vacanţă!”.Întors în Germania, românul s-a dus la bancă să povestească ce i s-a întâmplat.“Pe data de 4 ianuarie am fost la bancă şi am discutat cu ei, urmează să mă pună în contact cu un avocat. Toţi cei cu care am vorbit în Germania mi-au spus că e un abuz şi m-au sfătuit să fac o acţiune legală. Maşina e în leasing şi nu au avut dreptul să o sechestreze. Eram patru oameni în vacanţă, cu un copil de 2 ani, ne-au stricat concediul”.Am supus cazul avocatului italian Laura Biarella, jurnalist expert în circulaţie stradală, redactor al publicaţiei Alvolante şi al site-ului oficial poliziamunicipale.it.Avocatul Laura Biarella ne-a precizat următoarele: “Faptul că a fost plătită amenda nu închide calea unui recurs, în care persoana în cauză se poate apela la faptul că vehicolul se află în leasing, iar compania care a acordat leasingul are sediul în Uniunea Europeană (Germania). Mai precis, articolul 207 stabileşte al Codului Rutier stabileşte faptul că suma este plătită ca o “cauţiune”, a cărei rambursare va fi cerută în faţa Judecătorului de Pace”.Hotnews.ro a cerut detalii legate de posibile situaţii de anomalie care ar putea fi generate de schimbările aduse Codului Rutier.“E de ajuns ca vehiculul să aparţină unei societăţi de leasing sau să fie dat în locaţie, pentru a “ocoli” legea, din partea unei persoane oarecare, ce conduce un automobil cu număr străin. Mai precis, noile articole 93 si 132 al Codului Rutier se referă la şoferi care au reşedinţă în Italia de mai mult de 60 de zile, acordând un răstimp de 60 de zile pentru a se pune în regulă şi a înmatricula maşina în Italia. Unica excepţie vizează automobilele în leasing sau locaţie fără şofer, dacă societatea posesoare a mijlocului de transport are sediul în alt stat al UE sau în interiorul Spaţiului Economic european, fără a avea un sediu secundar în Italia. Pentru a încuraja respectarea acestor reguli, au fost prevăzute pedepse mai severe faţă de pedepsele prevăzute în precedenţă, cum ar fi ridicarea documentelor de circulaţie şi o amendă de 712 euro, redusă la 498 dacă e plătită în termen de 5 zile. Cei care încalcă legea are timp 6 luni de zile pentru a se conforma legii şi a înmatricula maşina în Italia, maşina aflându-se în depozit în aşteptarea finalizării procedurilor necesare. Dacă în 180 de zile maşina nu este reînmatriculată sau nu se cere o foaie de plecare din ţară, se aplică automat confiscarea autovehiculului”.Hotnews.ro a contactat unitatea de Carabinieri care a aplicat sancţiunea celor doi români, cerând informaţii cu privire la caz. Până la publicarea materialului, nu am primit un răspuns la solicitările noastre. Vă vom ţine la curent cu evoluţia cazului.