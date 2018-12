VIDEO INTERVIU Ambasadorul Søren Jensen: În Danemarca, orice indiciu minuscul de abuz în serviciu înseamnă că ți s-a terminat cariera politică / Bruxelles-ul nu poate fi niciodată un inamic al României

Nu cred că ar fi cazul vreodată în Danemarca. Am mai spus-o: avem legi în Danemarca, dar ce e mai important este că politicienilor danezi le e uneori mai frică de presă decât de procurori, când vine vorba de corupție. Orice indiciu minuscul de abuz în serviciu înseamnă că ți s-a terminat cariera politică, într-o țară ca Danemarca. Iar aceasta este una dintre diferențele pe care le-am sesizat aici. Sunt surprins, la cazurile pe care le aveți, că presa nu este mai activă în a investiga unele dintre subiecte, atunci când vine vorba de corupție în rândul politicienilor de rang înalt.Trebuie să vă dați seama, în primul rând, că Bruxelles-ul nu poate niciodată să vă fie inamic. Când te alături Uniunii Europene, te alături unui club care are reguli și valori, trebuie să joci după aceleași reguli, iar instituțiile asta fac - se asigură că jucăm cu toții după aceleași reguli. Sistemul de justiție trebuie să fie independent, nu putem avea control politic asupra sa. Acesta este conflictul pe care îl avem cu alte țări membre UE acum, din păcate, este ceva ce sperăm să nu avem și cu România. Dar nu am face-o pentru că am fi un inamic al României, cu siguranță nu al poporului Român. Am putea fi inamicii câtorva persoane care ar beneficia în urma schimbării regulilor, dar în niciun caz ai românilor.Ceea ce spunem mereu când încercăm să fim amuzanți este că bem doar în weekend. Dar cred că răspunsul mai serios ar fi că în Danemarca, pentru multe lucruri nu trebuie să-ți faci griji. Deci pragul peste care începi să-ți faci griji este mai ridicat. Pentru că, da, oamenii plătesc taxe mari, dar au îngrijire medicală gratuită, educație gratuită, oamenii care urmează cursuri sunt plătiți. Nu trebuie să-ți faci griji că-ți vei pierde casa dacă îți pierzi slujba. Deci sunt mai multe lucruri. Când compari cu alte țări, cum ar fi SUA, de exemplu, dar și cu alte țări din Europa, nivelul nostru de securitate socială este pur și simplu mai ridicat. Iar acest lucru înseamnă că oamenii nu trebuie să-și facă prea multe griji și își pot folosi timpul să fie fericiți în legătură cu alte lucruri.Și mai cred și că Danemarca este încă o societate bazată pe încredere, oamenii au încredere unii în alții, iar acest lucru poate duce uneori la neînțelegeri, pentru că unii oamenii ne spun: ”Când citim legile voastre despre corupție, de exemplu, nu aveți instrumente atât de stricte cum spuneți că ar trebui să avem aici în România” Diferența este, poate, că în Danemarca avem un nivel al încrederii foarte ridicat. Dacă oamenii abuzează de această încredere, sunt pedepsiți atât de lege, cât și de opinia publică, de presă, iar acest lucru are un efect foarte puternic în Danemarca. Deci există un nivel ridicat al încrederii, care ne face și să ne bazăm unii pe alții, și cred că acesta este unul dintre motivele pentru care suntem printre cei mai fericiți oameni din lume.