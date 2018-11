TeleormanLeaks. Oficial al Consiliului Europei, după întâlnirea cu Dăncilă: Autoritățile române ar trebui să-și retragă acțiunea împotriva RISE Project și să evite în vitor cazuri similare

​Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Dunja Mijatović, a îndemnat vineri autoritățile române să retragă acțiunea împotriva jurnaliștilor de la RISE Project și să evite pe viitor alte astfel de demersuri în care să ceară presei să-și dezvăluie sursele. Oficialul Consiliului Europei a vizitat România, unde s-a întâlnit cu premierul Viorica Dăncilă, și a mai cerut autorităților române să respecte independența justiției, să le protejeze pe româncele victime ale violenței domestice și să asigure drepturile persoanelor cu dizabilități, în condițiile în care guvernul român a fost preocupat, în ultimii 2 ani, mai mult de drepturile deținuților, invocând o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului, instituție aflată tot în sistemul Consiliului Europei.







Redăm comunicatul Consiliului Europei (trad. HotNews.ro):



În cursul vizitei sale de 5 zile, comisarul s-a întâlnit cu Prim-ministrul României, cu miniștrii Afacerilor Externe, Justiției și Muncii, cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății și cu prim-adjunctul Procurorului General, precum și cu reprezentanți ai Autorităților Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției și pentru Persoanele cu Dizabilități și ai Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. De asemenea, s-a întâlnit cu Avocatul Poporului, cu liderii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și cu Consiliul de Monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu autorități locale, cu reprezentanți ai societății civile.







"România trebuie să-și consolideze cadrul instituțional pentru a proteja mai bine drepturile persoanelor cu dizabilități și ar trebui să intensifice eforturile de combatere a violenței împotriva femeilor", a declarat Dunja Mijatović, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, la sfârșitul vizitei de 5 zile din România."Deși s-au luat măsuri pentru îmbunătățirea cadrului legislativ pentru protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități, persistăîn ceea ce privește implementarea acestuia. În plus, actualul proces de reformă care urmărește reducerea numărului de persoane instituționalizate nu reușește să ofere schimbări structurale reale necesare pentru a asigura accesul acestora la serviciile comunitare”, a mai spus comisarul.În ceea ce privește funcționarea instituțiilor,nu numai că le slăbesc mandatele, ci și ele afectează îndeplinirea cu succes a îndatoririlor lor. "Instituțiile responsabile ar trebui să își completeze munca una celeilalte în loc să concureze între ele", a spus ea.Comisarul este, de asemenea,În plus, comisarul regretă că reforma anunțată privind reprezentarea juridică a persoanelor cu dizabilități nu a fost încă finalizată. "Îndemn ferm autoritățile să finalizeze acest proces și să se asigure că măsurile luate în acest domeniu nu mai implică privarea persoanelor cu handicap de capacitatea lor juridică".Comisarul a vizitat mai multe instituții rezidențiale din Băbeni, unde a observat, cu îngrijorare, condițiile dificile de viață ale adulților cu dizabilități, inclusiv supraaglomerarea, precum și lipsa de servicii care vizează asigurarea tranziției la viața independentă. "Autoritățile ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării serviciilor bazate pe comunitate și să prevină instituționalizarea ulterioară", spune ea. Comisarul a menționat, de asemenea, că instituțiile mici, cum ar fi casa "Nicoleta" pentru copii din Băbeni, oferă o alternativă mai bună la instituțiile mari. "Cu toate acestea, autoritățile ar trebui să depună eforturi pentru a menține scopul de a oferi îngrijire copiilor într-un mediu familial".Comisarul subliniază importanța ratificării de către România a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și(Convenția de la Istanbul) în 2016 și îndeamnă autoritățile să consolideze măsurile de consolidare a capacităților pentru a se asigura că plângerile femeilor împotriva violenței sunt investigate efectiv . "Oficialii de la cele mai înalte niveluri politice ar trebui să trimită un mesaj puternic că discriminarea bazată pe gen este inacceptabilă. În plus, ar trebui consolidată protecția victimelor ".În vederea asigurării unei mai bune protecții a drepturilor omului persoanelor cu dizabilități și a victimelor violenței domestice, comisarul subliniază că este esențial să se pună pe deplin în aplicare hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, cum ar fi în cazul lui Valentin Câmpeanu v. România și Bălșan c. României, care se referă la aceste două probleme presante privind drepturile omului.În cadrul întâlnirilor cu autoritățile, comisarul a subliniat importanța participării societății civile la protecția drepturilor persoanelor vulnerabile și le îndeamnă să-și intensifice cooperarea cu ONG-urile.Comisarul subliniază, de asemenea, importanța menținerii independenței sistemului judiciar și îndeamnă autoritățile(Grupul statelor împotriva corupției - n.r.) "Autoritățile ar trebui să efectueze reforma în deplină conformitate cu obligațiile internaționale ale României în domeniul drepturilor omului".În fine,Comisarul urmeazî să întocmească un raport oficial în urma vizitei în România.