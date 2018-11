Ministerul justiției din Costa Rica a dezvăluit în ce condiții stă Elena Udrea în penitenciar. Precizările vin după ce Vicol a susținut că e ”cumplit”

"Sunt în modulul A2, așa cum știți, penitenciarul Vilma Curling nu este suprapopulată și fiecare are patul său”, a explicat Jose Luis Bermudez, director pentru Adaptare Socială, după ce Vicol a spus că dorm câte 3-4 în pat.Bermudez declară că nu a primit nicio plângere formală de la românce (în arest este și Alina Bica), adăugând că toată lumea de acolo primește mâncare și un pat curat. În ce privește situația Elenei Udrea și a fiicei sale, oficialul a spus că fugarei i s-a explicat că are posibilitatea să stea cu bebelușul în zona de creșă a închisorii, dar până acum nu a cerut acest lucru.El a afirmat și că în acest caz nu ar exista niciun risc pentru fetiță, în condițiile în care avocata a susținut că Udrea o aduce rar pe fetiță la închisoare pentru că îi este teamă că va lua vreo boală.”Creșa este o zonă exclusivă pentru femeile care sunt pe cale să nască sau au deja un bebeluș. Ele pot sta cu copii aici până împlinesc 3 ani, este un loc frumos, fiecare are un loc unde să stea cu bebelușul, există pătuțuri, scutece, primesc atenție de la personal specializat”, a mai spus Bermudez.Avocata Laura a declarat, acum câteva zile, că acolo “condiţiile de detenţie sunt mult mai grele decât cele din România. În România, Elena Udrea ar fi putut să îşi crească acasă copilul până la un an. Acolo, într-adevăr, are un loc unde să îşi alăpteze copilul. A preferat să o aducă pe fetiţă foarte rar la penitenciar fiindcă s-a născut foarte mică şi îi este teamă să nu contacteze alte boli din închisoare”. “Este cumplit, este groaznic, am înţeles că dorm câte 3, 4 în pat. Este foarte multă mizerie, este foarte multă violenţă, sunt puţini gardieni, care nu reuşesc să menţină ordinea acolo”, a afirmat Bica, potrivit Știrile ProTV.