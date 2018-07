Psihoza ambulanței care fură copii. O scriitoare care se afla într-o mașină tip ambulanță, în turul „Salvați literatura”, a fost agresată în zona Gării de Nord

Atacatorii au presupus că este vorba de aşa-zisa ambulanţă care fură copii. "La data de 4 iulie, în jurul orei 23,30, o femeie a sesizat prin apel 112 faptul că a fost agresată de un grup de bărbaţi, pe o stradă din sectorul 1. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţiştii Secţiei 3, iar din primele verificări s-a stabilit că femeia, care dormea într-o autospecială inscripţionată cu însemne specifice ambulanţei, staţionată în faţa unui imobil de pe raza sectorului 1, a fost lovită de cinci bărbaţi. Poliţiştii i-au identificat pe aceştia şi i-au condus la sediul Secţiei 3 Poliţie pentru audieri", informează Biroul de presă al Poliţiei Capitalei. Persoana vătămată a primit îngrijiri medicale de specialitate în incinta subunităţii de poliţie, dar a refuzat să fie dusă la spital. Cu privire la vehiculul folosit de victimă, s-a stabilit că este unul privat, nu aparţine sistemului de ambulanţă şi nu are utilitate medicală, spun poliţiştii.Potrivit unor surse din poliţie, scriitoarea cumpărase maşina în scop profesional, pentru a face un circuit prin ţară sub denumirea "Salvaţi literatura", pe maşină fiind inscripţionate aceste detalii. Aceleaşi surse au mai menţionat că nu există o "Ambulanţă neagră" care ar fura copii.În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de loviri sau alte violenţe, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, şi tragerea vinovaţilor la răspundere penală. La faţa locului s-au deplasat atât poliţişti de la ordine publică, cât şi forţele speciale de intervenţie, pentru a menţine ordinea şi siguranţa publică.În mai multe transmisii live pe Facebook, făcute azi noapte, se poate observa cum câteva sute de persoane s-au strâns în fața secție 3 de Poliție, oamenii susținând făcând apel ca lumea să iasă în stradă ca să nu se mușamalizeze cazul, după ce a fost prinsă persoana care folosea ambulanța să fure copii. ( VIDEO AICI)