Iohannis, despre nominalizarea lui Vlase la șefia SIE: A fost fix propunerea mea, nu am avut niciun fel de discuție cu PSD

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că ideea de a-l nominaliza pe deputatul PSD Gabriel Vlase la șefia SIE îi aparține și nu a avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă.





”A fost fix propunerea mea, nu am avut niciun fel de discuție cu PSD pe această temă”, a declarat Iohannis.







Întrebat cum a ajuns la această propunere și ce îl recomandă pe deputatul PSD să preia conducerea SIE, șeful statului a susținut că acesta are pregătirea necesară. ”Printr-o analiză atentă (am ajuns la nominalizare- n.red), am analizat candidații posibili și ținând cont de experiența, expertiza și pregătirea lui Vlase l-am invitat și i-am spus că analiza a condus la această oportunitate pentru domnia sa. I-am propus și a acceptat, În această fază suntem acum”, a adăugat el.