Ministrul Turismului: Birourile de promovare turistică din străinătate vor fi reînființate; vom avea și în China

Potrivit ministrului Bogdan Trif, în prezent se lucrează la reînființarea birourilor de reprezentare turistică din străinătate, urmând ca numărul acestora să crească și România să fie reprezentată și pe piața asiatică."Desființarea birourilor de reprezentare turistică a fost o greșeală. Reînființarea lor este obligatorie. Să desființezi este ușor, să pui la loc este mai greu un pic. Lucrăm la acest lucru și până la sfârșitul anului vă garantez că le vom avea redeschise. Nu doar pe cele opt pe care le-am avut. Vom avea 20 de birouri, vor fi trei și în China, pentru că țintim și piața asiatică. Să nu uităm că din China pleacă 120 de milioane de turiști pe an și foarte puțini dintre aceștia ajung în România", a spus ministrul Bogdan Trif.Potrivit acestuia, mulți turiști din China știu despre România și și-ar dori să vină în țara noastră, dar promovarea turismului românesc lipsește în țările asiatice."Foarte mulți turiști din China știu despre România și își doresc să vină, dar nu am fost deloc promovați pe această piață chineză și pe piața asiatică. Ne dorim să avem birouri pe piața respectivă pentru a păstra legătura directă tour-operatorii și pentru a direcționa turiștii în zona noastră", a spus Trif.Ministrul a afirmat că a fost simplificată și procedura de acordare a vizelor pentru turiștii chinezi."Dacă înainte se dădeau la 3-6 luni, acum le pot obține și în 48 de ore, și online, iar dacă este un grup de turiști mai mare poate să vină doar unul cu documentele și se obțin vizele pentru toți turiștii. Este o facilitate pe care am reușit să o implementăm pentru turiști împreună cu Ministerul de Externe", a afirmat Trif.Întrebat unde vor fi locațiile pentru noile puncte de reprezentare turistică din străinătate, Trif a spus că urmează ca în perioada următoare să aibă loc dezbateri pentru strategia integrată a turismului în România și vor fi stabilite, în cadrul discuțiilor, și unde vor fi înființate punctele de promovare.