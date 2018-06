Șeful DIICOT spune că au fost miniştri ai Justiţiei care nu i-au răspuns la telefon câteva luni

"La momentul modificărilor pe legislaţie proprie, am simţit nevoia unui suport real al Ministerului Justiţiei, pe care din nefericire nu l-am primit. Discutăm despre un Minister al Justiţiei de după Ordonanţa de Urgenţă din 2016. Aşa cum nu s-a simţit nici în numirea şefilor de secţie, care am remarcat că ne este reproşată nouă, după ziua de ieri. Nu, de 18 luni, adică din luna ianuarie 2017, DIICOT a solicitat în mod repetat organizarea unor concursuri de ocupare a acestor funcţii, nefiind nici pe departe adeptul ocupării unor funcţii de asemenea importanţă în afara unor mandate certe încredinţate de ministru", a spus Horodniceanu în cadrul unei conferinţe de presă.Şeful DIICOT a adăugat că el nu are profilul unui "jucător", răspunzând unor critici că a refuzat să iasă mai mult în public, dar nici nu a vrut să fie "pe placul" celor care numesc în funcţii."Mi s-a reproşat că nu am dus o politică de popularizare mai intensă a cauzelor aflate în lucru la DIICOT. Am fost acuzat de non-combat sau de lipsă de implicare pentru că am refuzat unele ieşiri publice. Îmi asum acest lucru, dar personal nu am profilul unui jucător şi consider că la orice palier al parchetului, ca parte a magistraturii, lucrurile importante trebuie pronunţate tehnic şi cu reţinere, tocmai pentru a le da greutate. Nu mi-am propus niciodată să fiu comod pentru parteneri şi nici să mă fac mai simpatic spre finalul mandatului, pentru a fi pe placul celor care au autoritate de decizie pe numirea în funcţia pe care încă o ocup", a spus Horodniceanu.El aminteşte că în trei ani de mandat au fost schimbaţi cinci miniştri ai Justiţiei, patru miniştri de Interne şi trei procurori generali, dintre care unul interimar."Faţă de fiecare dintre aceştia am militat întotdeauna pentru dezvoltarea operaţională a structurii, pentru resursele materiale şi operaţionale ale acesteia, pentru proiectele pe care le-am derulat şi le derulăm în continuare, pentru menţinerea ordinii procedurale în dosare, chiar dacă acest lucru a însemnat ca unii dintre miniştri să nu îmi răspundă la telefon câteva luni. Unii cinci, alţii două", a adăugat Horodniceanu, care a făcut un bilanţ al celor trei ani de mandat în fruntea DIICOT.