Eugen Stan, poliţistul de la Brigada Rutieră a Capitalei acuzat de pedofilie, este cercetat în alte şapte dosare penale pentru agresiuni sexuale

Poliţistul este cercetat în total în 15 dosare penale pentru agresiuni sexuale, fapte comise în ultimii opt ani, potrivit Digi 24.Aceste dosare sunt instrumentate de către Parchetul General.Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a preluat în 10 ianuarie dosarele privind săvârşirea a trei infracţiuni de agresiune sexuală de către poliţistul Eugen Stan, precum şi a unei infracţiuni de perversiune sexuală, dar şi un dosar de agresiune sexuală constituit în urma unei plângeri din 2016 în care a început urmărirea penală in rem.Instituţia a explicat că preluarea acestor dosare "are ca temei necesitatea verificării tuturor faptelor cu un mod de operare asemănător comise pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, calitatea de angajat al Ministerului Afacerilor Interne pe care o are inculpatul Stan Eugen, complexitatea celor două cauze dată de numărul mare al persoanelor vătămate, de multitudinea probelor care trebuie administrate şi de varietatea mijloacelor de probă, precum şi impactul deosebit creat în societate prin comiterea unor asemenea fapte".Eugen Stan lucrează din 2010 în Brigada Rutieră, fiind transferat de la Jandarmerie pe un post de şofer al unui şef din Poliţie, este căsătorit şi are doi copii. Anul trecut, ar fi încercat să violeze o femeie, iar în 2012 ar fi abuzat sexual o fetiţă, în Sectorul 6 al Capitalei.Cele mai recente victime ale bărbatului sunt doi copii de 5 şi 9 ani din Sectorul 6 al Capitalei, agresaţi sexual în liftul unui bloc, în luna ianuarie.Anchetatorii au verificat mai muote dosare de agresiuni sexuale comise începând cu 2009 şi rămase cu autor necunoscut pentru a stabili dacă poliţistul este autorul lor.Corpul de control al ministrului Afacerilor Interne a propus, în raportul întocmit după verificările făcute în Poliţia Română în cazul poliţistului Eugen Stan, declanşarea cercetării prealabile pentru 18 poliţişti, între care fostul şef al IGPR Bogdan Despescu, demis în urma scandalului, şi adjunctul acestuia, Marius Voicu.