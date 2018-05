Lucian Pintilie a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu Ortodox

Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului regizor a fost învelit cu drapelul naţional, iar soldaţii din Regimentul de Gardă au prezentat onorul la momentul ieşirii din biserică şi au tras salve de armă în aer atunci când coşciugul a fost coborât în criptă.Printre cei veniţi să-şi ia rămas bun de la Lucian Pintilie s-au aflat regizorii Andrei Şerban, Stere Gulea, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Tudor Giurgiu, actorii George Mihăiţă, Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Ion Caramitru, Doru Ana, Ana Ciontea, scriitoarea Ana Blandiana şi operatorul şi directorul de imagine film, Vivi Drăgan Vasile.La slujba de înmormântare a fost prezent şi deputatul PNL Gigel Ştirbu, preşedintele comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, pentru a depune o coroană de flori s-a prezentat.Actorul George Mihăiţă a mărturisit că, pentru el, Lucian Pintile reprezintă 'o icoană' şi 'un reper'.'El este pentru mine o icoană, am o casetă mare cu filmele lui şi mă închin la el. Devenirea mea artistică i-o datorez lui. El a fost un reper pentru noi, nu numai pentru noi actorii, regizorii, ci pentru noi românii. M-am bucurat că am rămas prieteni peste ani, m-am bucurat că mi-a văzut ultimele spectacole şi văzându-le am vrut să îi arăt că a mizat pe mine şi să-i mulţumesc pentru ceea ce a făcut', a spus Mihăiţă.Pentru Stere Gulea, Lucian Pintilie rămâne 'un personaj important pentru România', atât ca regizor, dar şi 'prin atitudinea, curajul şi demnitatea de care a dat-o dovadă'.'E un personaj foarte important pentru România, nu numai regizor, foarte important, ci şi ca atitudine, curaj, demnitate. A fost un tip extraordinar prin curajul pe care l-a avut, în general, de a nu fi acomodat cu banalităţile vieţii. Din cauza asta poate că unii nici nu l-au înţeles, au crezut că e doar, cum să vă spun, doar un om care vrea să dea cu tifla. Era foarte profund în ciuda aparenţelor. Se duce una dintre personalităţile cele mai importante ale perioadei ăsteia', a declarat Gulea.Ana Blandiana a vorbit, la rândul său, despre Lucian Pintilie, ca despre 'artistul în sens de reprezentant al tuturor artelor'.'Adică, este artistul cu care am fost întotdeauna mândră că trăiesc în acelaşi timp. Şi, am avut întotdeauna sentimentul (...) că sunt contemporană cu un geniu, ceea ce era foarte încurajator. A fost nu numai un mare artist, a fost un mare caracter şi a trăit într-o epocă în care a avea caracter era mult mai mult decât a avea talent', a spus Blandiana.Ion Caramitru a afirmat că Lucian Pintilie a fost un geniu artistic, dar şi un dizident autentic împotriva comunismului.'Noi am însoţit la groapă un geniu (...) care şi-a făcut loc în cultura română şi în sistemul de dizidenţă românească, pentru că putem vorbi de Pintilie, un dizident autentic împotriva regimului comunist, care l-a şi pedepsit, şi care a lăsat în urmă o operă absolut remarcabilă, Din păcate, cum am mai spus, el s-a întors când l-am chemat, spunându-mi că nu mai vrea să facă teatru şi numai film. Sigur că a fost pentru filmul românesc un câştig enorm, dar o mare pierde pentru teatrul românesc, pentru că el nu a mai montat niciodată teatru, după întoarcere. Însă, când spun că a fost un geniu, vorbesc per total, cum se zice astăzi, şi talent şi cultură şi atitudine şi rezistenţă morală şi o probitate ieşită din comun, permanentă lipsă de compromis şi o înălţime artistică absolut de neatins în acest moment. E o mare pierde', a declarat Caramitru.Tudor Giurgiu a punctat faptul că pentru el, ca regizor, Lucian Pintilie 'a însemnat, cumva, totul' pentru că a avut de învăţat de la acesta multe.'În '94 sau '95 am fost regizor secund la producţia 'Prea târziu' şi am stat cam 9-10 luni în preajma lui. (...) Paradoxul e că am învăţat mai puţin despre cum mişti aparatul sau ce trebuie să facă actorii la cadru, dar am învăţat foarte mult despre mine, despre cum trebuie să lucrez într-o echipă şi valori importante, viaţa', a afirmat Giurgiu.Ana Ciontea l-a caracterizat, la rândul său, pe Pintilie ca fiind 'un genial regizor'.'Mă rog la Dumnezeu ca acest genial regizor să ne privească de sus şi să ne binecuvânteze, poate ne revenim cu toţii. Dumnezeu să-l ierte !', a spus Ciontea.Lucian Pintilie, în vârstă de 84 de ani, a murit în data de 16 mai 2018, la Spitalul Elias din Capitală.