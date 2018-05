Iohannis: Ar fi o catastrofă să abandonăm parcursul european. Avem nevoie de o țară puternică, ancorată în Europa și de o politică externă predictibilă

Iohannis a făcut aceste declarații în contextul în care sâmbătă MAE a confirmat informațiile potrivit cărora România se numără printre statele europene care au blocat planurile de adoptare a unei declarații comune a Uniunii Europene prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.”Ar fi o catastrofă să abandonam acest parcurs european pentru care de atâta vreme lupta practic toți românii. România trebuie să își mențină parcursul european”, a spus Iohannis.”În anul în care marcăm Centenarul marii Uniri trebuie să vorbim despre prezent și viitor în aceeași măsură în care vorbim și despre trecut. (...) Întrebarea se pune ce lăsăm noi viitoarelor generații, cum va arăta România deceniilor viitoare. Sunt întrebări care trebuie să ne preocupe (...) De viziunea decidenților de astăzi depinde România de mâine. Un om înțelept se uită în trecut, trage învățămintele de rigoare și face un plan pentru viitor. Exact același lucru trebuie să facem și noi. Eu doresc o țară puternică, bine ancorată în Europa și în valorile europene. Independența și autonomia instituțiilor, funcționarea statului de drept, stabilitatea fiscală, o politică externă predictibilă, nu chiar așa ca acum, o politică externă responsabilă sunt pilonii pe care se construiește un stat modern și eficient ”, a spus Iohannis.El a făcut apel la ”înțelepciunea„ politicienilor pentru a evita ”catastrofe politice” care se răsfrâng asupra fiecărui român. În context, Iohannis a mai acuzat așa-zisele reforme promovate de actuala guvernare și a evocat nevoia independenței instituțiilor.”Independența instituțiilor, autonomia instituțiilor, statul de drept, stabilitatea fiscală, tocmai acestea, dragii mei, au fost puse în pericol în cursul ultimului an, prin așa-zise reforme, dintre care vă amintesc numai ultima de mare insucces, așa-numita reformă a salariilor. Cum să înțeleagă un om de rând că i se promite o creștere de 25%, dar după scurt timp se mută contribuțiile sociale de la angajator la angajat și în loc să-i crească salariul, chiar unii au pățit să le scadă salariile. Or, așa ceva nu putem să numim o reformă, așa ceva este un eșec. Or, astfel de eșecuri trebuie evitate fiindcă ele au repercusiuni în timp, au repercusiuni în profunzime, cel care câștigă banii trebuie să întrețină o familie, iar dacă nu i se onorează munca atunci nici nu va fi în situația să-și întrețină așa cum trebuie familia”, a mai spus Iohannis.