Începe Festivalul de film de la Cannes. Cate Blanchett va prezida juriul dominat de femei

Festivalul de Film de la Cannes începe marţi seară cu o nouă ediţie, cea de-a 71-a - prima de după scandalul Weinstein -, ce va fi marcată de prezenţa pe covorul roşu a cuplului de actori spanioli Penelope Cruz - Javier Bardem şi de un juriu care promovează cauza femeilor şi care va fi prezidat de actriţa Cate Blanchett, informează AFP, citată de Agerpres.Regizorului iranian Asghar Farhadi, de mai multe ori premiat la Cannes dar şi la Oscaruri, îi revine onoarea de a deschide festivităţile de pe Croazetă, care se doresc în acest an deosebit de deschise în faţa actualităţii internaţionale, în frunte cu evenimentele din Asia şi Orientul Mijlociu, dar şi în faţa rezonanţelor politice, la 50 de ani după revoltele din mai 1968.Filmul "Todos lo saben" ("Everybody Knows"), regizat de Asghar Farhadi, va fi proiectat în finalul ceremoniei de deschidere a festivalului, animată începând de la ora 17.15 GMT de Edouard Baer, şi va lansa astfel cursa pentru câştigarea trofeului Palme d'Or.Turnat în Spania, acest film îi reuneşte pe actorii Javier Bardem şi Penelope Cruz - care sunt căsătoriţi în viaţa reală - într-o dramă familială cu alură de thriller desprins din universul lui Alfred Hitchcock. Cel mai recent film care a deschis Festivalul de la Cannes şi care nu a fost realizat nici în engleză, nici în franceză, a fost "La mala education", în 2004."Este o mare onoare să deschid un festival atât de excepţional şi cu un film de Asghar Farhadi. Dar este şi un risc", a declarat Javier Bardem într-o discuţie cu jurnaliştii de la AFP.Filmul regizorului iranian, autorul celebrului "A Separation" - care revine în acest an pe Croazetă după ce a prezentat "The Client" în 2016 - va fi primul dintre cele 21 de lungmetraje care îşi vor disputa trofeul Palme d'Or până pe 19 mai.Zece regizori vor concura în premieră pentru trofeul Palme d'Or, inclusiv libaneza Nadine Labaki, egipteanul Abou Bakr Shawky şi francezii Eva Husson şi Yann Gonzalez.Juriul oficial de la Cannes va fi în acest an majoritar feminin - cinci femei şi patru bărbaţi - şi marchează o primă ediţie fără Harvey Weinstein, un obişnuit pe Croazetă, acuzat de hărţuire sexuală şi viol de către 100 de femei. Juriul va fi prezidat de vedeta australiană Cate Blanchett, angajată de mai multe luni în lupta contra hărţuirii sexual.România continuă să fie prezentă în selecțiile oficiale şi paralele. Mai multe producții sau co-producții româneşti vor fi prezente la festival. Regăsim între acestea co-producția franco-belgiană Seule à mon mariage de Marta Bergman (de origine română) în programarea ACID sau scurtmetrajul Albastru şi rosu, în proporții egale realizat de Georgiana Moldoveanu în selecția oficială Cinéfondation.De asemenea, este de remarcat prezența actorilor români Valeriu Andriuţă în filmul Donbass de Serghei Loznitsa, care deschide secţiunea "Un certain regard", precum şi a Alinei Şerban şi a producătoarei Ada Solomon la proiecția filmului Martei Bergman.