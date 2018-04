Tomac: PMP va susține moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă. PSD trebuie să plece de la guvernare

Tomac a spus premierul Viorica Dăncilă a încălcat prevederile Constituției care spun că politica externă este coordonată de șeful statului.”Dăncilă trebuie sa plece. Am spus din prima clipă că această mediocritate politică nu trebuia numită premier și nu a ținut nimeni cont de noi. Acum e târziu. Dezastrul abia începe. În mod categoric, președintele Iohannis are dreptate. El coordonează politica externă în statul român, iar premierul, indiferent de numele lui, are obligația instituțională de a obține acordul Președintelui în chestiuni ce țin de angajamentele externe ale României”, a precizat liderul PMP, pe Facebook.El a adăugat că PMP va susține moțiunea de cenzură împotriva cabinetului Dăncilă în condițiile în care ”PSD trebuie să plece de la guvernare, pentru că a aruncat țara în haos, iar acum, o izolează pe plan internațional”. Președintele Klaus Iohannis i-a cerut vineri demisia premierului Viorica Dăncilă, precizând că aceasta nu a înțeles obligațiile ce îi revin conform jurământului depus la învestirea în funcție și nu face altceva decât să execute ordinele de partid. Iohannis a mai spus că Dăncilă nu face față poziției de premier, transformă Guvernul într-o vulnerabilitate, refuză să respecte Constituția și principiul colaborării loiale între autoritățile statului.Decizia lui Iohannis vine după ce premierul a fost în Israel și a susținut în guvern un memorandum secret pentru relocarea ambasadei la Ierusalim, fără consultarea șefului statului. De asemenea, Dăncilă a refuzat să meargă vineri la discuțiile convocate de Iohannis pe tema conflictului dintre executiv și BNR.