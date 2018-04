Viorica Dăncilă s-a întâlnit cu Benjamin Netanyahu: Premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare pentru dezbaterea privind relocarea ambasadei la Ierusalim

Inițial, Liviu Dragnea a declarat că a fost adoptat un memorandum în acest sens. Ulterior, premierul Viorica Dăncilă a precizat vineri că memorandumul aprobat de Guvern reprezintă doar "lansarea unei platforme de discuții", în timp ce Ministerul Afacerilor Externe precizează că "a fost lansat un proces de analiză și evaluare".



Potrivit Guvernului, în cadrul discuțiilor dintre Dăncilă și Netanyahu "a fost evidențiat interesul ambelor părți de a organiza cea de a treia ședință comună de guvern la nivel înalt (G2G) în cursul anului 2018, fiind subliniată necesitatea organizarii unor contacte la nivel de oameni de afaceri".Guvernul mai susține că Dăncilă a vorbit cu Netanyahu despre "cooperarea in domeniul militar, strategic si al securitatii cibernetice"."Premierul român a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliană la propunerea părții române privind încheierea unui parteneriat România-Israel în domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune în principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare, sănătate, telemedicina, inovație antreprenorială pentru domenii high-tech și care va stimula interesul reciproc al comunităților de afaceri din cele două țări. In acest context, au fost abordate si aspecte privind cooperarea in domeniul militar, strategic si al securitatii cibernetice", se precizează în comunicatul Guvernului.În cadrul convorbirilor, cei doi oficiali s-au referit la buna cooperare existentă în formatul de colaborare multilateral, inclusiv în ceea ce privește susținerea reciprocă a candidaturilor, mai arată Guvernul.Plecarea Vioricăi Dăncilă și a lui Liviu Dragnea în Israel a fost ținută secret până în ultimul moment. Vizita Vioricăi Dăncilă a fost confirmată de Guvern abia marți seară, deși circulau informații în acest sens de mai multă vreme. De asemenea, participarea lui Liviu Dragnea a fost confirmată oficial miercuri, chiar în ziua vizitei.Dragnea pleacă în vizită în Israel chiar în ziua în care Înalta Curte de Casație și Justiție judecă ultimul termen al procesului în care liderul PSD este judecat pentru instigare la abuz în serviciu.