Iohannis, despre aderarea la Euro: Dacă toate aceste comiţii şi comitete se adună într-un forum serios, cu măsuri concrete, se poate viza 2024 

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, că dacă toate comiţiile şi comitetele pentru aderarea la Euro se adună într-un forum serios şi se iau măsuri concrete, se poate viza aderarea în 2024. El a subliniat că pentru acest lucru e nevoie de o voinţă politică guvernamentală, transmite news.ro.

”În acest moment şi temporar am ieşit din marja de conformare, dar lucrurile se pot corecta dacă se doreşte politic, şi aici e nevoie de o voinţă politică guvernamentală, nota bene. Faţă de acel comitet, nu vreau să sune sceptic, dar noi am avut deja un comitet, doar că el a fost sub coordonarea BNR. Acum vom avea un comitet sub coordonarea Guvernului. Pot să vă spun că eu nu o să fac un comitet sub coordonarea Administraţiei Prezidenţiale. În esenţă, dacă toate aceste comiţii şi comitete se adună într-un forum serios şi se începe o discuţie aplicată, cu nişte măsuri concrete - că aici este vorba de lucruri concrete, nu de poveşti -, atunci, sigur, se poate anvizaja 2024”, a afirmat Klaus Iohannis.

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri o Ordonanţă de ugenţă privind constituirea Comisiei Naţionale de fundamentare a planului naţional de adoptare a monedei euro, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusă de doi co-preşedinţi - premierul şi preşedintele Academiei Române - şi de doi vicepreşedinţi - guvernatorul BNR şi un vicepremier cu atribuţii în acest domeniu.

"În şedinţa de Guvern de astăzi a fost adoptată o OUG prin care s-a decis constituirea Comisiei Naţionale de fundamentare a planului naţional de adoptare a monedei euro. Această comisie va pregăti calendarul intrări României în mecanismul de supraveghere şi adoptare a monedei euro, precum şi toate acţiunile necesare pentru pregătirea economiei şi societăţii româneşti", a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Acesta a anunţat că din comisie vor face parte mai mulţi reprezentanţi, printre care membri ai Administraţiei Prezidenţiale şi ai BNR.