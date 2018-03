Zece judete, sub averizare cod galben de polei si ceata

Astfel, pana la ora 10.00 este in vigoare o avertizare cod galben pentru judetele Ialomita, Prahova, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov, Galati si Calarasi.Potrivit meteorologilor, in aceste zone ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri, iar izolat vor fi conditii de polei.Pana la ora 9.00, este sub avertizare cod galben judetul Cluj (zona joasa), unde local se vor semnala depuneri de polei si vor fi precipitatii mixte, iar in judetul Mures (zona joasa) este in vigoare pana la ora 8.00 o avertizare cod galben. Local se vor semnala depuneri de polei si vor fi precipitatii mixte.