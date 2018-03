Andrei Gheorghe, in septembrie 2017: Va blestem conducatori ai Romaniei / Sint obosit. Am fost "generația de sacrificiu"

"Sint obosit. Am fost "generația de sacrificiu" si am crezut ca după un drum lung si greu o sa ajungem intr'o poiana cu soare si flori. Dar nu a fost așa", asa isi incepea Andrei Gheorghe una dintre cele mai viralizate postari ale sale pe Facebook. In septembrie 2017, jurnalistul si-a exprimat prin cuvinte aspre dezamagirea fata de modul in care a evoluat societatea romaneasca din 1989 incoace.Sint obosit. Am fost "generația de sacrificiu" si am crezut ca după un drum lung si greu o sa ajungem intr'o poiana cu soare si flori. Drumul nu ducea nicăieri si intr'o zi sătui de foame si mizerie ne'am revoltat, ne'am ucis conducătorii si am crezut ca după un alt drum lung si greu o sa ajungem la malul unei ape dulci. Apa însă e salcie, terenul mlăștinos si cei mai nevolnici și netrebnici dintre noi se răsfață in calești scumpe, copiii lor ni seurca in cap și dansează țonțoroiul iar părinții noștri mor încet de piocianic. Frății fug scirbiti si'si caută fericirea in alte zări. Speranta a leșinat bătută de jandarmi, Infinitul lucrează la un mall iar eu imi număr firfireii și ma gândesc daca'mi ajung de o funie mai sănătoasă. In fata nu văd nimic decit bezna și întuneric, in jurul nostru doar mizerie și dezmăț și nu mai pot și nu mai am răbdare. Am inima uscata si'n gura gust de cenușă. Va blestem conducători ai României si'n pușcărie dacă v'as bagă pe toți, cu nimenea nu as greși. Va blestem cu spitalele, școlile, șoselele, șpăgile, infumurarile și prostia voastră agresiva. Va blestem sa muriți stind la coada, sa trăiți din salariu și sa va petreceți bătrânețea cu o pensie obișnuita, intr'un oraș obișnuit, cu doi copii obezi și beți in sufragerie și cu părinții in întreținere pe veci. Sint obosit și drumul nu se mai zărește.