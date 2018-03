Inalta Curte ar putea da sentinta in dosarul 'Rovinari - Turceni', in care sunt judecati Ponta si Sova

Decizia magistratilor nu va fi definitiva.La ultimul termen de judecata, din 27 februarie, un procuror de la DNA a cerut condamnarea lui Victor Ponta la inchisoare cu executare iar ca pedeapsa aplicata sa fie orientata spre mediu pentru infractiunile savarsite.Tot atunci, procurorul a solicitat condamnarea fostului senator Dan Sova la inchisoare cu executare pentru trei infractiuni de complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani. In cazul acestuia, procurorul a cerut ca pedepsele sa fie orientate spre maximul prevazut de legea penala.In plus, DNA a cerut confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocatura "Sova si Avocatii" si plata de catre inculpati a prejudiciului din dosar.Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalarea banilor, fapte savarsite in calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat ''Ponta Victor-Viorel''.In dosar mai sunt judecati fostul senator Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati ''Sova si Asociatii'', Laurentiu Ciurel, fost director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, si Octavian Laurentiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatura, a obtinut de la SCA ''Sova si Asociatii'' suma de peste 181.000 lei, pentru presupuse activitati efectuate in conlucrare, dar care, in realitate, nu s-au efectuat.