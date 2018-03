Dragnea: Se va infiinta Comisia Nationala pentru aprobarea planului de fundamentare a aderarii la moneda Euro in 2024

"Doamna prim-ministru ne-a informat ca in aceasta saptamana prin HG se va infiinta Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de Aderare la Moneda Euro pana in 2024, comisie din care vor fi invitati sa faca parte reprezentanti din Academia Romana, Presedintie, Guvern, parti interesate din societatea civila, alte institutii, structurile asociative ale autoritatilor locale, in asa fel incat pana la 15 noiembrie cel mai tarziu calendarul de implementare si planul de actiune si de masuri sa fie aprobat, pentru ca incepand cu 1 ianuarie 2019 sa se implementeze aceste masuri", a declarat Liviu Dragnea, dupa o intalnire a liderilor PSD.