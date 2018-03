Inspectia Judiciara: Procurorii care s-au ocupat de dosarele politistului acuzat de pedofilie nu au savarsit abateri disciplinare

Potrivit unui comunicat publicat joi, pe 11 ianuarie 2018 Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu avand in vedere unele articole difuzate in mass media privind posibila tergiversare de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a unui dosar vizandu-l pe politistul Eugen Stan, retinut pentru agresiune sexuala.Verificarile Inspectiei Judiciare au privit tergiversarea cercetarilor in trei dosare aflate pe rolul respectivului parchet, fiind pusa in discutie savarsirea abaterii disciplinare prevazuta de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, potrivit caruia constituie abatere disciplinara nerespectarea in mod repetat si din motive imputabile a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor ori intarzierea repetata in efectuarea lucrarilor, din motive imputabile.Inspectia Judiciara arata ca, in doua cauze cu autori necunoscuti vizand fapte de agresiune sexuala, dosarele corespunzatoare au fost instrumentate initial de Parchetele de pe langa Judecatoriile Sectorului 5 si 6. Ca urmare a declinarii, acestea au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti."Verificarile prealabile au relevat ca procurorul de caz si organele de politie delegate (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Omoruri) au administrat un material probator amplu deruland ritmic si complet investigatiile pentru identificarea autorului si stabilirea tuturor imprejurarilor in care au fost comise faptele. Autorul celor trei fapte de agresiune sexuala a fost identificat in persoana inculpatului Stan Eugen. Ulterior inregistrarii la parchetele de sector si de pe langa tribunal, dosarele au fost trimise la unitatea de politie corespondent unde, dupa inceperea urmaririi penale, au fost administrate, in mod ritmic, mijloace de proba. De asemenea, activitatea de supraveghere efectuata in dosare de procurorul de caz releva preocuparea pentru administrarea tuturor probelor necesare. In concluzie, actele de urmarire penala in aceste cauze au fost efectuate ritmic, exercitandu-se o supraveghere eficienta a activitatii organelor de cercetare penala; ca atare, s-a apreciat ca nu exista indicii de savarsire a vreunei abateri disciplinare de catre procurorul de caz", arata Inspectia Judiciara.Pe de alta parte, spune Inspectia Judiciara, al treilea dosar care il viza pe Eugen Stan a fost instrumentat deficitar de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera - Biroul Control Intern, iar activitatea de supraveghere exercitata de procurorul desemnat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a fost ineficienta."Potrivit verificarilor prealabile, dosarul celei de a treia cauze a fost instrumentat deficitar in privinta competentei stabilite in sarcina organului de politie judiciara, a ritmicitatii efectuarii actelor de urmarire penala de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti - Brigada Rutiera, Biroul Control Intern (din 24 iulie 2017 nu s-a efectuat niciun act de cercetare), precum si a relevantei materialului probator administrat; de asemenea, activitatea de supraveghere exercitata de procurorul desemnat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a fost ineficienta", arata Inspectia Judiciara.Inspectorul de caz a constatat "atat lipsa de ritmicitate a efectuarii actelor de urmarire penala, cat si exercitarea ineficienta a supravegherii activitatii organelor de cercetare penala, retinandu-se, totodata, ca acestea au fost cauzata, in principal, de motive obiective precum: volumul crescut de activitate al procurorului care in 2017, printre altele, a solutionat 545 dosare, a emis 52 rechizitorii si a asigurat supravegherea in 900 de dosare inregistrate la Brigada Rutiera si la sectiile de politie din Sectorul 5 Bucuresti si deficitul major de personal la nivelul Biroului de control intern al Brigazii Rutiere care, in cea mai mare parte a anului 2017, si-a desfasurat activitatea cu un singur ofiter de politie, desi aceasta structura inregistreaza un volum important de dosare si lucrari (spre exemplu, un ofiter numit la finele lunii iulie 2017 a preluat, spre solutionare, 150 dosare si 50 petitii)".Inspectia Judiciara arata ca nu se poate imputa nimic procurorului care a supravegheat ancheta politistilor de la Brigada Rutiera."In consecinta, sub aspectul imputabilitatii conduitei procurorului care a efectuat activitatea de supraveghere a organelor de cercetare penala s-a apreciat ca nu poate fi retinuta in sarcina acestuia nerespectarea, din motive imputabile, a dispozitiilor legale privind solutionarea cu celeritate a cauzelor", arata Inspectia Judiciara.Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare va comunica constatarile inspectorului judiciar de caz atat procurorului general, cat si ministrului de Interne in vederea analizarii si dispunerii masurilor organizatorice pe care le considera necesare in vederea eficientizarii activitatii de urmarire penala si de supraveghere a activitatii organelor de cercetare penala.