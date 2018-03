Un sofer din Iasi, condamnat la aproape 20 de ani de inchisoare, dupa ce accidentat mortal doi soti

Judecatorii Curtii de Apel Iasi au dispus condamnarea la 19 ani si 8 luni de inchisoare a soferului Claudiu Pasnicu, pentru omor calificat si tentativa la omor calificat, sentinta fiind definitiva.In februarie 2017, Claudiu Pasnicu se afla pe pasarela Nicolina la volanul unui Audi, a depasit pe contrasens o coloana de masini si a intrat in intersectia de la baza podului desi culoarea semaforului pentru masini era rosie. Dupa ce a ocolit un pieton ce traversa regulamentar, masina condusa de Claudiu Pasnicu a lovit din lateral o Dacie Logan care circula regulamentar, care a fost proiectat in autoturismele aflate pe celalalt sens de mers. In masina se aflau sotii Eugen si Doina Buzea. Cei doi soti, care se intorceau de la un parastas, au murit pe loc. Pasnicu a parasit locul accidentului. El s-a prezentat la politie cateva ore mai tarziu.In prima instanta, judecatorii Tribunalului Iasi l-au condamnat la 8 ani si 3 luni de inchisoare, decizia fiind contestata atat de procurori cat si de avocatul lui Claudiu Pasnicu.