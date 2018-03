Premierul Dancila a infiintat un Comitet interministerial pentru proiectele de cooperare economica cu China

Potrivit deciziei sefei Executivului, acest comitet a fost infiintat avand in vedere prevederile unui memorandum aprobat de Guvern in sedinta din 22 februarie.Comitetul este condus de vicepremierul Viorel Stefan, in calitate de presedinte.In comitet vor fi reprezentate ministerele Afacerilor Externe, Finantelor, Agriculturii, Economiei, Energiei, Transporturilor, pentru Mediul de Afaceri, Comunicatiilor, Turismului, Cercetarii, Culturii, Tineretului si Sportului, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Eximbank. Aceste ministere si institutii vor fi reprezentate la sedintele comitetului de catre conducatorii acestora, in calitate de membri titulari.Totodata, prin decizie a prim-ministrului va fi desemnat un consilier de stat din aparatul de lucru al premierului in calitate de membru titular in acest comitet."Comitetul are ca obiectiv imbunatatirea coordonarii interdepartamentale in scopul promovarii coerente si eficiente a intereselor Romaniei in cooperarea cu Republica Populara Chineza", se mai arata in decizia premierului Viorica Dancila.