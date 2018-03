Reuniune la Bucuresti a ministrilor Apararii din noua state din Europa Centrala si de Est, oficiali NATO si SUA

La Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9" (Bulgaria, Republica Ceha, Republica Estonia, Ungaria, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Polona, Romania si Republica Slovaca) vor participa si oficiali ai NATO, precum si reprezentanti ai Departamentului american al apararii, transmite MApN."Activitatea, care se va desfasura in perioada 12-14 martie, reprezinta o oportunitate pentru armonizarea pozitiilor nationale ale statelor membre ale formatului B9 pe subiectele ce se vor regasi pe agenda Summit-ului NATO din iulie 2018, in special pe consolidarea posturii NATO de descurajare si aparare, cu prioritate pe flancul estic, in vederea obtinerii unei decizii politice pe acest subiect in cadrul Summit-ului", se arata in comunicatul transmis de MApN.In cadrul lucrarilor, vor fi abordate si teme referitoare la procesul de adaptare a structurii de comanda a NATO, riscurile si amenintarile provenind din vecinatatea estica a Aliantei, precum si modalitatile de consolidare a rezilientei pe axa Marea Baltica - Marea Neagra - Marea Adriatica, inclusiv prin asigurarea complementaritatii cu alte formate regionale (Initiativa europeana in domeniul apararii/EDI, respectiv Initiativa celor Trei Mari).MApN transmite ca urmeaza a fi dezbatute aspecte privind consolidarea interoperabilitatii fortelor aliate in formatul de cooperare B9 cu cele ale SUA, cresterea mobilitatii trupelor pe flancul estic, precum si cele referitoare la o abordare comuna in domeniul consolidarii cooperarii dintre NATO si Uniunea Europeana.