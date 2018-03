UPDATE Numele sefului DIICOT, intr-un dosar DNA din 2006 ce a fost clasat anul trecut / Horodniceanu: Am facut o solicitare de studiu a dosarului

Intrebat de jurnalisti daca era normal sa fie anuntat si daca asteapta o explicatie mai ampla, seful DIICOT a spus: "Da, era normal sa fiu anuntat. (...) Intai am sa verific ce cuprinde acel dosar si apoi vom discuta". (news.ro)Potrivit unor procurori DNA, citati de Digi 24, ancheta inceputa in 2006 a fost clasata in martie 2017. Ancheta s-a desfasurat in rem. "Am facut o solicitare de studiu al dosarului", a spus marti Horodniceanu.Dosarul ar fi fost instrumentat incepand cu 2006, cand Horodniceanu era sef al DIICOT Iasi si s-ar referi la modul cum s-au luat decizii intr-un dosar al omului de afaceri Gruia Stoica, potrivit Digi 24.