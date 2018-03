Organizatia Salvati Copiii considera ca pragul de 24 de luni din proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice este discriminatoriu

Organizatia Salvati Copiii cere Parlamentului Romaniei eliminarea discriminarii, pe criteriul varstei copiiilor, din proiectul de lege privind alaptarea in spatii publice.

Astel, organizatia considera ca, desi propunerea legislativa privind alaptarea in spatii publice, aflata in proces de adoptare in Senatul Romaniei, raspunde nevoii de protectie a mamelor si copiilor lor impotriva oricarei forme de discriminare ori de incalcare a dreptului la hrana al copiilor, inclusiv in spatii publice, proiectul creeaza premisele unui tratament discriminatoriu prin restrangerea protectiei la copiii "de pana la 24 de luni".

"Cu toate ca, in Expunerea de motive a initiativei legislative, se invoca caracterul discriminatoriu al comportamentelor care se opun ori ingradesc alaptarea copiilor in spatii publice, reglementarile propuse vor avea ca efect, in final, instaurarea unui regim de protectie exclusiv pentru mamele care au la san copii mai mici de 2 ani. Articolul 2 al proiectului de lege face referire, in mod repetat si suspect de precis, la varsta copilului alaptat, "copil alaptat de pana la 24 de luni", lasand de inteles ca initiatorii scot din sfera de protectie situatiile cand copiii depasesc aceasta varsta", arata un comunicat al Salvati Copiii.

Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv al Organizatiei Salvati Copiii Romania, explica ca stabilirea unei limite de varsta a copilului este contrara principiului interesului superior al copilului.

"Pastrarea acestei restrangeri a varstei copilului (24 de luni) transforma proiectul de lege intr-un text juridic discriminatoriu sui generis la adresa mamelor si copiilor lor. In opinia noastra, nu exista nicio ratiune juridica, medicala ori etica pentru includerea acestei limitari. Reamintim initiatorilor propunerii legislative ca orice reglementare adoptata in domeniul respectarii si promovarii drepturilor copilului se subordoneaza cu prioritate interesului superior al copilului, principiu constitutional, in determinarea caruia trebuie sa se aiba in vedere nevoile de dezvoltare fizica, psihologica, de educatie si sanatate, de securitate si stabilitate si apartenenta la o familie ale copilului, fie de 24 de luni fie mai mare. Concluzia este ca aceasta conditionare legata de varsta copilului incalca dreptul la viata si dezvoltare al copilului si, pe cale de consecinta, este contrara interesului sau superior", spune Gabriela Alexandrescu.

ONG-ul subliniaza ca recomandarea OMS pentru continuarea alaptarii nu se opreste la varsta de 2 ani a copilului.

"In toate textele OMS in care este promovata alaptarea ca masura primordiala in asigurarea sanatatii si supravietuirii copilului in primii sai ani de viata, se vorbeste despre alaptarea exclusiva in primele 6 luni de viata ale copilului si continuarea hranirii la san pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului si dincolo de aceasta varsta", subliniaza ONG-ul.

In concluzie, Salvati Copiii considera ca trebuie eliminat pragul de varsta din textul legii.

"Argumentele prezentate mai sus impun eliminarea din cele 3 texte juridice (art. 2 al proiectului de lege, literele a, b si c) a sintagmei "de pana la 24 de luni", textul de lege devenind urmatorul:

Art. 2. Constituie contraventie si se sanctioneaza faptele savarsite in oricare din urmatoarele forme:

Evacuarea dintr-un spatiu public a unei mame care are dreptul de a se afla in acel spatiu si care alapteaza un copil;

Interzicerea in orice mod a alaptarii in spatii publice a unui copil;

Refuzul furnizarii de servicii unei persoane pentru ca alapteaza un copil, in conditiile in care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv", arata Salvati Copiii.

De asemenea, ONG-ul nu crede ca este nevoie de definirea sintagmei "spatiu public", "deoarece intelesul sau comun este circumscris juridic la situatiile in care mama are "dreptul de a se afla" in acel spatiu in care are loc alaptarea copilului. Orice definitie ar putea contine temeiuri de interpretare in favoarea celor care se vor opune ori vor obstructiona dreptul mamei de a-si hrani copilul la san in spatii publice".

Proiectul de lege sanctioneaza cu amenda evacuarea dintr-un spatiu public a mamei si copilului, interzicerea in orice mod a alaptarii sau refuzul de a furniza servicii unei persoane pe motiv ca mama isi hraneste copilul la san.