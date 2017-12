Giurgiu: Barbat gasit decedat dupa ce a cazut dintr-o barca in care se mai aflau un jandarm si un politist. Cei trei ar fi fost la o vanatoare ilegala

"Un barbat civil, in varsta de 51 de ani, se afla in data de 24 decembrie impreuna cu un jandarm si un politist ce erau in timpul liber intr-o barca pe un lac cu o adancime de aproximativ trei metri format artificial prin excavare din localitatea Stanesti, judetul Giurgiu. La un moment dat, barca ce avea vasle din tabla s-a rasturnat si toti trei au cazut in apa.Jandarmul in varsta de 49 de ani si politistul in varsta de 46 de ani au reusit sa ajunga la mal, s-au adapostit intr-o baraca din zona si au anuntat autoritatile, pentru ca deja se instala hipotermia. Pompierii, scafandrii, jandarmii si echipajele de politie au inceput cautarile in zona pentru gasirea barbatului disparut. Acesta a fost gasit decedat, la aproximativ cinci metri de mal, abia in seara zilei de 26 decembrie", a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta.Potrivit sursei citate, in cauza a fost deschis dosar penal pentru pentru ucidere din culpa, braconaj cinegetic, pentru ca in zona a fost gasita si o rata decedata, si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, la fata locului fiind gasite tuburi de cartuse.Potrivit unor surse apropiate anchetei, s-a creionat ideea ca cei trei ar fi fost la vanatoare si nu aveau autorizatie, dar se face expertiza pentru a se constata daca s-a tras cu arma politistului, daca tuburile de cartuse proveneau de la arma acestuia sau de la alta si daca rata a fost impuscata.