UPDATE A murit presedintele Academiei Romane, Ionel Valentin Vlad

Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat vineri, 29 decembrie, locul inhumarii urmand a fi decis de catre familia sa.Anterior inmormantarii, sicriul cu trupul neinsufletit al acestuia va fi depus pentru cateva ore la sediul Academiei Romane.Academicianul Ionel Valentin Vlad, inginer si fizician, s-a nascut la 22 septembrie 1943 in Bucuresti. A fost absolvent al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii. Si-a sustinut teza de doctorat ''Metode de prelucrare a informatiei in holografia conventionala si in timp real'' in anul 1972.Intre anii 1968-1980, a fost asistent si sef de lucrari la Institutul Politehnic din Bucuresti, iar din anul 1990, profesor la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii Bucuresti. Concomitent a fost sef adjunct al sectiei laseri din cadrul Institutului Central de Fizica (1977-1989), sef al laboratorului de holografie si optica neliniara la Institutul de Fizica Atomica (din 1990). A fost cercetator stiintific principal I, la Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei.A fost autorul, singur sau impreuna cu altii, al unor realizari remarcabile: punerea in functiune a primului laser cu mediu activ solid din Romania (1968), realizarea primelor holograme profesionale din tara (1970), a sistemelor de prelucrare digitala a imaginilor date de instrumente optice (1982-1987).A conferentiat in Elvetia, Germania si Japonia, Mexic, Rusia si a scris peste 60 de lucrari, intre care ''Introducere in holografie'' (1973), ''Prelucrarea optica a informatiei'' (1976).Ionel Valentin Vlad a fost redactor-sef adjunct al revistei ''Romanian Reports in Physics'', membru al Societatii romane de fizica, Societatii germane de fizica si Societatii europene de fizica. Din 1991, a fost membru corespondent al Academiei Romane, iar din 2009, membru titular. La 8 aprilie 2014, a fost ales presedinte al Academiei Romane.A fost distins cu Premiul "T.Vuia" al Academiei Romane (1978); ales ''Felow of the Optical Society of America" (1978); ales ''Fellow of The Institute of Physics'', Londra (1999); ales Membru Senior Asociat al Centrului International de Fizica Teoretica, Trieste (2003); ales Membru in ''Academia Europaea'', la a 17-a Conferinta Anuala (Anul Einstein) de la Berlin-Potsdam (2005); distins cu Premiul ''Galileo Galilei'' de Comisia Internationala de Optica, parte a Uniunii Internationale de Fizica Pura si Aplicata, la Congresul al 20-lea (2005); ales ''Fellow of The International Society for Optical Engineering'' (S.U.A., 2007).In 2008, a fost decorat cu Ordinul National ''Serviciul Credincios'' in grad de Cavaler.