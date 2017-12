VIDEO Protest masiv la Iasi: 2.000 de oameni au manifestat in Piata Unirii si au marsaluit pana la sediul PSD si Prefectura

S-a mai protestat sambata seara si la Bucuresti (200 de oameni), Baia Mare (500), Brasov (250), Cluj-Napoca (200) sau Targu-Mures (100).

Protestul de la Iasi s-a incheiat fara incidente.La protest a participat si deputatul USR de Iasi Cosette Chichirau, care a filmat si a transmis live cu ajutorul telefonului pe parcursul manifestatiei, noteaza Ziarul de Iasi.Manifestantii - al caror numar a ajuns la 2.000 - au revenit la aceasta ora in Piata Unirii, dupa ce au plecat in mars si au manifestat la sediul PSD si la Prefectura.Numarul lor este in continuare foarte ridicat, in ciuda frigului patrunzator, relateaza Ziarul de Iasi Protestul este unul foarte animat, cu fluiere, vuvuzele, oale batute cu lingura si scandari neintrerupte.Aproximativ 1.000 de oameni manifesteaza in aceasta seara la Iasi, in semn de protest fata de modificarile aduse de Puterea PSD-ALDE legilor Justitiei si Codurilor penale.Dintre scandarile protestatarilor ieseni s-au numarat: "Toader Tudorel / O sluga model", "Tudorel nu esti iesean / Mars la Dragnea-n Teleorman", precum si traditionalele "PSD, ciuma rosie" si "Hotii".