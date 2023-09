Articol susținut de Universitatea Româno-Americană Joi, 07 Septembrie 2023, 10:00

"E timpul tău să reușești!" este mesajul Universității Româno-Americane pentru toți cei care își doresc să își completeze studiile în acest an, cu o facultate sau un program de master care să răspundă nevoii lor de dezvoltare și ambițiilor pentru viitor. Universitatea a deschis procesul de înscriere pentru admitere la sesiunea din septembrie pentru programele de licență și masterat din anul universitar 2023-2024. Înscrierile se pot face online, până pe 17 septembrie 2023 (rau.ro) sau în campus, între 4 – 17 septembrie 2023 (Bd. Expoziției 1B, București). Concursul de admitere va avea loc pe 19 septembrie, iar rezultatele se vor afișa în cel mult 2 zile calendaristice de la data susținerii concursului, la sediul Universității și online, în secțiunea dedicată a paginii web www.rau.ro.

Universitatea Româno-Americană este singura universitate privată din România unde 20% din numărul studenților înmatriculați la programele de licență și 10% din numărul celor înmatriculați la programele de masterat cu predare în limba română studiază fără taxă (sub forma unei burse de studii).

Ca în fiecare an, și în 2023, Universitatea vine cu noutăți aliniate tendințelor de ultimă oră de pe piața muncii, astfel încât absolvenții săi să fie pregătiți pentru profesiile prezentului. Începând cu sesiunea de admitere din această toamnă, Universitatea Româno-Americană are disponibil un nou program de masterat în cadrul Facultății de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie - Kinetoterapie, Recuperare și Agrement în Turism*. Acest nou program va îmbina cunoștințele despre anatomie, fiziologie și patologie, precum și despre metodele și tehnicile de kinetoterapie pentru diversele afecțiuni ale sistemului musculo-scheletic cu cele de management, marketing și formarea bunelor practici în ceea ce privește organizarea și promovarea turismului, cu accent pe turismul medical și de wellness.

4 beneficii care fac din Universitatea Româno-Americană alegerea valoroasă pentru un viitor de succes:

1. Programe de studii universitare de licență și masterat cu predare în limba română, dar și cu predare exclusiv în limba engleză. În plus, există programe de studii de tip dublă diplomă cu parteneri din SUA, Marea Britanie și Italia, atât la nivelul studiilor de licență, cât și de masterat. Cele mai noi programe educaționale de tip dublă diplomă sunt oferite în parteneriat cu CITY College University of York Europe Campus și vor începe în această toamnă. Acestea oferă studii de Masterat, cu predare în limba engleză, în Digital Marketing și Social Media, precum și în Relații Economice Internaționale și Studii ale Uniunii Europene. Programele oferă studenților oportunitatea unică de a obține o diplomă de la Universitatea Româno-Americană și o diplomă de la University of York (Marea Britanie) și de a beneficia de o experiență educațională internațională, alături de cadre didactice din străinătate și din România, fără costuri suplimentare în afară de taxa de școlarizare. Detalii despre înscriere sunt disponibile aici.

2. Universitatea Româno-Americană oferă o gamă amplă și diversificată de programe educaționale de înaltă calitate, organizate în 7 facultăți distincte:

Facultatea de Afaceri Internaționale – prin programele de studii sunt vizate competențele și know-how- ul internațional în dezvoltarea afacerilor, antreprenoriat și intraprenoriat, internaționalizarea companiilor, managementul intercultural, managementul strategic, inovarea și managementul relațiilor cu clienții pe piețele internaționale, managementul proiectelor cu finanțare internațională, guvernanța economică regională și internațională.

Facultatea de Drept – absolvenții acestei facultăți pot ocupa posturi de magistrați (judecători,

procurori), avocați, notari publici, executori judecătorești, consilieri juridici, auxiliari în magistratură, funcționari publici în administrația publică centrală și locală, cadre didactice și de cercetare în învățământul superior juridic și altele.

Facultatea de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie – pregătește specialiști în domeniul educație fizică și sport sau în domeniul kinetoterapiei și cooperează cu mediul sportiv, cu serviciile și sectorul privat, instituțiile de cercetare, centrele școlare sau unitățile medicale, în vederea facilitării tranziției spre piața muncii.

Facultatea de Finanțe și Contabilitate – se studiază domeniile de bază ale inovațiilor în domeniul financiar, al viitorului banilor și plăților, al tehnologiilor financiare (inclusiv a activelor de tip ”cryptocurrency”), ale sustenabilității finanțelor la nivel național și global, ale contabilității financiare și contabilității de gestiune.

Facultatea de Informatică Managerială – asigură pentru absolvenții săi cunoștințe de specialitate, teoretice și practice, în conformitate cu cerințele actuale ale domeniului „Informatică Economică”, angajarea lor în cadrul companiilor de profil făcându-se încă din anii terminali.

Facultatea de Management–Marketing – formează specialiști cu competențe în management și marketing, cu o largă pregătire teoretică și aplicativă, capabili să se integreze rapid și eficient în corporații, pe diferite niveluri ierarhice.

Facultatea de Turism și Managementul Ospitalității – îmbină aspectele teoretice cu cele practice ale industriei ospitalității cu scopul de a oferi cel mai înalt nivel de educație studenților, astfel încât aceștia să poată funcționa cu succes pe oricare dintre piețele internaționale.

3. Oportunități de dezvoltare profesională și personală și un mediu multi-cultural, de care studenții se bucură într-un campus cu dotări moderne, cu bibliotecă, bază sportivă și cantină. La Universitatea Româno-Americană găsești locul unde se pune accent pe competențele tale practice, antrenate în cadrul unor internship-uri în țară și străinătate. Dezvoltarea personală este încurajată prin activități extra-curriculare și colaborări cu alte companii sau instituții. Aceasta este susținută de un corp profesoral de top, ce le oferă cursanților mentorat constant și expunerea la invitați de renume în plan național și internațional. Diplomele emise de universitate sunt recunoscute internațional.

4. Pentru corelarea permanentă a ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, precum și a creării unui mediu de interacțiune concret, Universitatea Româno-Americană organizează periodic târgul de joburi și internship-uri RAU JOB FAIR. Acesta are loc în incinta Universității și cuprinde activități de recrutare și selecție la standurile companiilor expozante, alături de desfășurarea, în paralel, a unor workshop-uri tematice, unde sunt oferite informații utile pentru dezvoltarea profesională, susținute de către reprezentanții mediului social, educațional și de business.

Într-o lume unde totul se schimbă alert, cunoștințele și abilitățile șlefuite în cadrul Universității creează o bază solidă, pe care te poți conta permanent.

* Programul de Masterat este disponibil pentru admitere în Septembrie 2023, sub rezerva publicării prealabile în MO a HG privind actualizarea structurii universității.

