Noile reguli pentru școli. Consiliul Național al Elevilor cere impunerea unui prag de incidență al localității la care școlile să fie nevoite să treacă în online

Potrivit hotărârii CNSU , închiderea școlilor se va face în funcție de gradul de ocupare a paturilor destinate îngrijirii bolnavilor de COVID-19 dintr-un județ.





„Pot exista localități care, deși au o rata de incidență a cazurilor confirmate de COVID-19 foarte scăzută, poate chiar 0 cazuri pozitive la mia de locuitori, vor fi nevoite să suspende prezența fizică din școli în situația în care secțiile pentru tratarea cazurilor de COVID-19 vor fi suprasolicitate”, susțin cei de la CNE.



Noile reguli pentru funcționarea școlilor



Ce prevede decizia CNSU:





Se abilitează Ministerul Educației și Ministerul Sănătății în vederea modificării Ordinului comun nr. 5.338/2.015/01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 cu modificările și completările ulterioare, în sensul prevederii următoarelor scenarii:



a) desfășurarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 este de cel mult 75%;



b) desfășurarea cursurilor în regim online la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 este mai mare de 75%;



c) reluarea cursurilor cu prezență fizică, la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar/conexe situate în județele în care rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților COVID-19 a fost mai mare de 75%, numai după ce aceasta scade sub 70% la nivel județean;



d) instituirea, în sarcina direcțiilor județene de sănătate publică și a municipiului București, a obligației de publicare pe site-ul propriu a ratei de ocupare a paturilor în fiecare săptămână, având ca zi de referință ziua de joi, pe baza datelor existente în platforma „Alerte MS”. La nivelul municipiului București și județului Ilfov, se va publica rata cumulată de ocupare a paturilor pentru cele două unități administrativ-teritoriale.



e) suspendarea cursurilor cu prezență fizică pentru o perioadă de 10 zile la nivelul unităților de învățământ preuniversitar/conexe, la apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal.



„Ne exprimăm dezacordul cu privire la modificarea numărului de cazuri la care se impune suspendarea cursurilor cu prezență fizică, de la 1 la 3, având în vedere riscurile de infectare foarte ridicate la care ar fi expuși atât elevii, cât și profesorii de la o clasă în care un elev este depistat pozitiv.(...) Se va ajunge la situații în care mai multe clase dintr-o unitate de învățământ ar avea de la 1 până la 2 cazuri de infectare în rândul elevilor, care, adunate, ar însemna zeci de cazuri la nivelul întregii școli, fără să fie nevoie ca activitatea didactică să se desfășoare în mediul online la nivelul claselor”, susțin cei de la CNE.„De ce se vor închide toate școlile dintr-un județ, în bloc, dacă vor exista localități cu zero rată de infectare?”, se întreabă președintele CNE, Silviu Morcan, în comunicat. „Teste nu avem, infrastructură nu avem, dar avem din nou impredictibilitate! Solicităm Guvernului României să nu ignore nevoile elevilor și să adopte un set de măsuri racordate la contextul local”, mai spune e.Consiliul Național al Elevilor afirmă din nou că este nevoie „de un algoritm complex de calcul al riscului epidemiologic dintr-o școală, care să ia în calcul, pe lângă rata de incidență de la nivel local și numărul de locuri ocupate din spitale, și aspecte care țin de vaccinarea cadrelor didactice și a elevilor, capacitatea unei școli de a asigura respectarea tuturor măsurilor sanitare (ex.: distanțare fizică, posibilitatea oferirii de măști de protecție elevilor și profesorilor etc.), capacitatea de testare și nu numai.”„O astfel de măsură ar reprezenta un pas în față spre o descentralizare reală, mai ales în contextul în care există localități cu populație redusă, în interiorul cărora riscul de infectare comunitară este scăzut”, mai spun aceștia în comunicat.