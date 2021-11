Scandal la Liceul „Jean Monnet”: Profesor filmat dansând erotic cu o elevă de 16 ani, la o petrecere cu adolescenți. Poliția a început verificările

Ce spun directoarea și Inspectoratul Școlar

„Eu am o vârstă şi profesorii mei au fost un exemplu pentru mine. Şi-i privesc de jos în sus şi acum. Încă fac lucrul acesta. Aşa ar trebui să fie din punctul meu de vedere. Dar, societatea este în schimbare, oamenii se schimbă şi sunt mulţi neaveniţi şi cel mai trist este că suntem puşi toţi într-o lumină proastă”, a spus aceasta.







Purtătoarea de cuvând a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Larisa Gojnete, confirmă demisia profesorului de muzică de la Liceul Monnet.



„Profesorul respectiv şi-a dat demisia fără să dea detalii şcolii, spunând doar este o confuzie şi că face acest gest – respectiv îşi înaintează demisia – pentru că nu vrea ca imaginea şcolii să fie afectată. M-am uitat pe filmuleţ, în acest moment nu ştim de unde provin copiii, în ce cadru s-a întâmplat. În acest moment, postul profesorului este vacant”, a declarat inspectoarea.







Cazul de viol de la Jean Monnet de acum 10 ani





În 2011, un profesor de sport de la „Jean Monnet” a fost acuzat de viol de o elevă. El a fost ulterior condamnat la 3 ani si jumătate de închisoare cu suspendare pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă minoră.





Conducerea liceului de la acea vreme a fost demisă pentru grave nereguli constatate de Corpul de control al Ministerului Educaţiei.

„Cu privire la imaginile difuzate în grupuri de socializare, privind un eveniment privat, în care se prezumă și participarea unui cadru didactic, Secția 1 Poliție a declanșat verificări în vederea stabilirii situației de fapt și de drept”, a anunțat Poliția Capitalei.Adevărul scrie că profesorul de muzică Sorin Apostol Dumitrescu, costumat în pantaloni mulaţi, mimează scene erotice cu o adolescentă aşezată pe un scaun, în aplauzele mai multor elevi care asistă la acest spectacol, iar filmulețul a ajuns pe contul unei rețele de socializare al unei eleve din liceu.Directoarea adjunctă a liceului, Diana Răducanu, a anunțat că profesorul în cauză şi-a dat demisia invocând ”o confuzie”. „Este singura afirmaţie pe care a făcut-o în demisie. Am luat act în Consiliul de Administraţie şi am anunţat-o la inspectorat. Demisia a trimis-o duminică prin e-mail şi luni a depus-o scris”, a afirmat aceasta, citată de Adevărul.„Profesorul de muzică nu era titular la noi la liceu, ci suplinitor, a venit în această toamnă în locul unei colege care, din motive medicale, şi-a luat o jumătate de normă”, a explicat și directoarea Liceului Jean Monnet, Tudoriţa Codreanu Aceasta a adăugat că în şcoală respectivul profesor a avut un comportament ireproşabil, iar şcoala nu are cum controla ce fac profesorii în privat.„Din păcate, nu există o resursă umană care să poată fi aleasă după nişte criterii. Şi dincolo de porţile şcolii nu putem şti cine ce face şi cum”, a mai spus aceasta.