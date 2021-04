Times Higher Education Impact Rankings 2021: nicio universitate din România în primele 300; cea mai bine plasată - Universitatea București, pe locurile 301-400

Potrivit unui comunicat de presă transmis marți, Universitatea din București se poziționează în marja 301-400, din 1.115 instituții participante, dovedindu-și, încă o dată, adeziunea la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite. De altfel, unul dintre principiile fundamentale promovate de Universitatea din București vizează implicarea civică, prin care UB își reconfirmă rolul în societate și își reafirmă aspirația de a propune soluții bazate pe cunoaștere pentru problemele actuale ale societății.

Pe următoarele locuri, în segmentul 601-800, dintr-un total de 1115, vin în ordine Universitatea Dunărea de Jos, Universitatea de Medicină și Farmacie George Emil Palade din Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, iar pe locurile 801-1000 - Universitaea Ion Mincu de Arhitectură și Urbanism și Universitatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.Universitatea din București figurează la 8 categorii din cele 17 analizate, evidențiindu-se în domenii precum “Quality Education”, “Gender Equality”, “Peace, Justice and Strong Institutions”, “Reduced Inequalities” și “Decent Work and Economic Growth”. Astfel, Universitatea din București se află pe locul 44 din 966 de instituții la categoria “Quality Education” și pe locul 38 din 776 de instituții la categoria “Gender Equality”, în timp ce la categoria “Peace, Justice and Strong Institutions” se clasează în marja 101-200, iar în domeniile “Reduced Inequalities” și “Decent Work and Economic Growth”, UB se încadrează în marja 201-300.Times Higher Education Impact Rankings 2021 reprezintă un clasament global care evaluează performanțele universtităților conform obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unitor (United Nations’ Sustainable Development Goals - SDGs).Topul evidențiază impactul universităților asupra societății, pe baza succesului acestora în atingerea unor obiective precum “Good Health and Wellbeing”, “Gender Equality”, “Decent Work and Economic Growth”, “Reduced Inequalities” sau “Peace, Justice and Strong Institutions”, “Partnership for the Goals”.Ediția din 2021 este a treia. Clasamentul cuprinde 1.115 universități din 94 de state.Topul este condus de Universitatea din Manchester, Marea Britannie, urmată de trei universități din Australia: Universitatea din Sydney, RMIT și La Trobe, iar pe locul 5, Universitatea Queen’s din Canada.