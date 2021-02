Sorin Cîmpeanu, despre scandalul formularelor: O grabă care nu face bine într-o situație tensionată

Sorin Cîmpeanu susține că ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nu prevede obligativitatea consimțământului anticipat.„În acel ordin comun nu se prevede nicăieri obligativitatea acestui consimțământ anticipat, deci înainte de apariția unor situații care să justifice acest act”, a spus ministrul Educației, potrivit Mediafax.Acesta a explicat în ce condiții acest formular este necesar.„Singurul capitol în care se face referire la testele antigen este capitolul 7, în care se precizează foarte clar că în cazul apariției unor simptome în timpul orelor de program școlar se procedează în felul următor: elevul este izolat, părintele este anunțat, trebuie să își dea un acord informat și semnat pentru ca al lui copil să poată fi supus acestui test cu antigen. Dacă școala are cabinet școlar, această testare se va face în școală, dacă școala nu are va fi anunțat DSP și va intra pe fluxul normal care nu are niciun fel de specificitate pentru școală. În cazul în care părintele nu își dă acordul, copilul merge cu părintele acasă și medicul de familie urmează să decidă care sunt pașii următori”, a mai spus Cîmpeanu.Acesta a spus că cei care vor să trimită astfel de formulare anticipat nu pot fi opriți.În ceea ce privește apariția formularului publicat de Ministerul Sănătății, vineri seara, instituție care le-a recomandat părinților să ducă formularul completat luni la școală, ministrul Educației s spus că a fost vorba de „o grabă”.„Cineva s-a grăbit într-adevăr, din păcate. Acest formular va fi schimbat, vor fi adăugate informații ca să fie adus în conformitate cu legislația în domeniu. Din dorința de a face bine s-au strecurat și astfel de erori care sunt generate doar de grabă, nu de rea-intenție. A fost o grabă, nu o greșeală, dar o grabă care nu face bine într-o sotuație tensionată și confuză”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.Ministerul Sănătății a publicat vineri formularul prin care părinții își pot da consimțământul pentru testarea anti-Covid a elevilor. Ministerul recomandă ca formularul semnat să fie dus din prima zi la școală, pentru ca elevii să poată fi testați când e nevoie.Ministerul Educației a anunțat sâmbătă că formularul de consimțământ pentru testarea copiilor în cazul apariției unor situații speciale poate fi completat anticipat doar la inițiativa părinților.