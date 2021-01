Propunere VedemJust: Educația Juridică să facă parte din planul cadru de învățământ

Aceste proiecte sunt în dezbatere publică până pe data de 31 ianuarie 2021.„Educaţia juridică este o materie care integrează toate propunerile şi obiectivele asumate în România prin diverse documente pentru combaterea infracţionalităţii încă din faza şcolară în diverse sectoare: familie, şcoală, online etc. Această propunere are la bază angajamentul luat de statul român, ca membru al Naţiunilor Unite. (...) De asemenea, corespunde cu acţiunile asumate în cadrul proiectului „România educată”, se arată în comunicatul asociației.Potrivit Vedem Just, în anul şcolar 2020-2021, educaţia juridică a fost aleasă ca opţional în curriculum, la decizia şcolii, în 93 de unităţi de învăţământ din 27 de judeţe şi muninicipiul Bucureşti, unde se predă pentru 4162 de elevi din 157 de clase, de către 111 profesori care au la bază specialităţi socio-umane.